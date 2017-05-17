В Алматы водитель после аварии-перевертыша уехал с места ДТП

Водитель не дождался сотрудников полиции, которых сам и вызвал.

В Алматы автомашина Toyota Windom попала в аварию, водитель скрылся с места происшествия, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на Толе би, напротив озера Сайран. При движении на запад автомобиль Toyota Windom занесло. Судя по следам на асфальте, ее тащило юзом и выкинуло на разделительную, где проходят трамвайные рельсы. Там автомобиль кувыркнулся и ударился крышей об столб дорожного освещения. После этого машину откинуло на колеса и обратно на дорогу, где ее вернуло к обочине.

После аварии водитель припарковался, снял аккумулятор, чтобы не сгорел, и вызвал скорую. Медики его осмотрели, но не стали госпитализировать. Водитель также вызвал полицию, но не дождался, снял госномера с автомобиля и скрылся с места ДТП.



