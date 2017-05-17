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Казахстан ратифицировал Устав Гаагской конференции по частному праву

17 мая 2017, 01:32

На сегодняшний день в Гаагскую конференцию входят 81 государство и Европейский союз.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Устава Гаагской конференции по международному частному праву", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Присоединение Казахстана к Гаагской конференции позволит непосредственно участвовать в процессе международного нормотворчества в частном праве для обеспечения более эффективной защиты прав наших граждан за рубежом.

Вступление в организацию предусматривает выплату членских взносов в размере 6 850 евро в год. Эти средства предусмотрены в бюджете министерства иностранных дел.

На сегодняшний день в Гаагскую конференцию входят 81 государство и Европейский союз.


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