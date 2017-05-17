Казахстан ратифицировал Устав Гаагской конференции по частному праву

На сегодняшний день в Гаагскую конференцию входят 81 государство и Европейский союз.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Устава Гаагской конференции по международному частному праву", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Присоединение Казахстана к Гаагской конференции позволит непосредственно участвовать в процессе международного нормотворчества в частном праве для обеспечения более эффективной защиты прав наших граждан за рубежом.

Вступление в организацию предусматривает выплату членских взносов в размере 6 850 евро в год. Эти средства предусмотрены в бюджете министерства иностранных дел.

На сегодняшний день в Гаагскую конференцию входят 81 государство и Европейский союз.