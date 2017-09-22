С 1 октября 2017 года вводятся новые Правила документооборота ЭСФ

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Приказом Министра финансов РК от 12 мая 2017 года № 301 утверждены новые Правила документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, которые вводятся в действие с 1 октября 2017 года.

Новая редакция Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме, претерпела ряд существенных изменений и дополнений. В первую очередь приведен в соответствие с нормами применяемого законодательства порядок заполнения ЭСФ.

Новая форма ЭСФ будет состоять из следующих разделов:

1) общий раздел;

2) реквизиты поставщика;

3) банковские реквизиты поставщика;

4) реквизиты получателя;

5) реквизиты государственного учреждения;

6) реквизиты грузоотправителя и грузополучателя;

7) Договор (контракт);

8) реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг;

9) данные по товарам, работам, услугам;

10) данные по товарам, работам, услугам участников совместной деятельности;

11) реквизиты поверенного (оператора) поставщика;

12) реквизиты поверенного (оператора) покупателя;

13) дополнительные сведения;

14) сведения по ЭЦП.

По многим ранее возникавшим вопросам заполнения ЭСФ внесены уточнения и дополнения.

Добавлены новые разделы для указания реквизитов документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг (раздел F), банковских реквизитов поставщика (раздел B1), реквизитов поверенного (оператора) поставщика (раздел I), реквизитов поверенного (оператора) покупателя (раздел J).

Введена возможность указания признака происхождения товара, работ, услуг для разделения импортированных и произведенных товаров, включенных в Перечень, импортированных товаров, не включенных в Перечень и прочих товаров:

«1» - в случае реализации товара, включенного в Перечень, ввезенного на территорию Республики Казахстан из государств-членов ЕАЭС или третьих стран. В случае если товар ранее приобретен по ЭСФ предыдущей версии, в строке 12 «Дополнительные данные» которого были указаны буквенные значения «ЕТТ», «ВТО» или «ТС», то данный товар относится к Признаку «1»;

«2» - в случае реализации товара, не включенного в Перечень, ввезенного на территорию Республики Казахстан из государств-членов ЕАЭС или третьих стран;

«3» - в случае реализации товара, включенного в Перечень, произведенного на территории Республики Казахстан;

«4» - в случае реализации товара, не включенного в Перечень, произведенного на территории Республики Казахстан;

«5» - в случае реализации товара, не относящегося к Признакам «1», «2», «3», «4»;

«6» - в случае выполнения работ, оказания услуг.

Введены новые реквизиты: доля участия (для участников совместной деятельности), условия поставки товаров (трехзначный символьный код по Инкотермс), идентификатор товара, работы, услуг (по внутренней классификации ИС ЭСФ) и прочие.

Поля «Дополнительные сведения» в различных разделах ЭСФ освобождены для указания произвольных сведений (ранее в этих полях указывались специализированные данные для мониторинга товаров, входящих в перечень изъятий).

Кроме того, Правилами определен порядок регистрации юридического лица (структурного подразделения юридического лица) в качестве участника ИС ЭСФ: регистрация должна производиться исключительно руководителем юридического лица (структурного подразделения юридического лица), который назначается по решению учредителей или на основании принятого решения юридического лица о назначении руководителя в структурное подразделение.

Правилами также определен порядок хранения ЭСФ: ЭСФ, выписанные и зарегистрированные в ИС ЭСФ, в том числе отозванные, аннулированные и отклоненные, хранятся в ИС ЭСФ уполномоченного органа в течение сроков, установленных законодательством Республики Казахстан. Уполномоченный орган, являющийся администратором ИС ЭСФ, обеспечивает хранение информации по ЭСФ, зарегистрированным в ИС ЭСФ, включая информацию об изменении их статусов в процессе обработки, а также обеспечивает защиту этих сведений от несанкционированного доступа.

После вступления в действие новых Правил документооборота ЭСФ, утрачивают силу:

1. Приказ Министра финансов РК от 9 февраля 2015 года № 77 «Об утверждении Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме».

2. Приказ Министра финансов РК от 9 декабря 2015 года № 641 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 77 «Об утверждении Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме».

3. Приказ Министра финансов РК от 29 декабря 2015 года № 719 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 77 «Об утверждении Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме».

Г. Шахворостова