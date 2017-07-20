25 июля истекает срок сдачи статотчетности по формам 2-МП, 2-услуги, 1-ПФ за 2 квартал 2017 года. Проверьте себя в списках!

Уважаемые респонденты!

25 июля 2017 года истекает срок сдачи статистической отчетности по формам 2-МП, 2-услуги, 1-ПФ за 2 квартал 2017 года.

Отчет по форме 2-МП «Отчет о деятельности малого предприятия» представляют юридические лица и (или) филиалы иностранных юридических лиц, осуществляющие предпринимательскую деятельность, со списочной численностью работников не более 100 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые организации, единый накопительный пенсионный фонд, общественные объединения, общественные фонды.

Проверить себя в списке по форме 2-МП:

Отчет по форме 2-услуги «Отчет об объеме оказанных услуг» представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности работников, с основным видом деятельности согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности: 58-60, 62, 63, 64.20.0, 68-75, 77, 78, 80-82, 90-93, 95, 96.

Проверить себя в списке по форме 2-услуги:

Отчет по форме 1-ПФ «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия» представляют юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и филиалы иностранных юридических лиц, со списочной численностью работающих более 100 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые организации, единый накопительный пенсионный фонд, общественные фонды, общественные объединения.

Проверить себя в списке по форме 1-ПФ:

Для респондентов, на которых распространяются обязательства по представлению форм 2-МП, 2-услуги, 1-ПФ, при отсутствии списков выборочных обследований представление данных форм обязательно.

Предоставление статистической отчетности в электронном виде

В связи с внедрением ИС «Электронная статистическая отчетность» респондентам предоставляется возможность сдачи отчетов в электронном виде. Это потребует применения средств аутентификации и электронной цифровой подписи. Выдача средств аутентификации и электронной цифровой подписи осуществляется в Центрах регистрации Национального удостоверяющего центра размещенных при Центрах обслуживания населения. Перечень центров регистрации доступен на сайте Национального удостоверяющего центра.

Напоминаем Вам, что за несвоевременное представление, представление недостоверных первичных статистических данных предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 497 «Нарушение порядка представления первичных статистических данных» Кодекса РК «Об административных правонарушениях» непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок - влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере семи, на субъектов среднего предпринимательства - в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере сорока МРП.

Непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на физических лиц в размере семи, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти МРП.