Сколько дней казахстанцы будут отмечать День Конституции и Курбан айт

Многие казахстанцы уже сейчас задаются вопросом, как мы отдыхаем на День Конституции - 30 августа и Курбан айт. Согласно календарю День Конституции, а он у нас в стране является государственным праздником, приходится на среду, следовательно, граждане Казахстана смогут отдохнуть только один день (без переносов выходных на другие дни) , сообщает , сообщает Zakon.kz

Далее, 31 августа - четверг будет обычным рабочим днем. А следующая за ним пятница - 1 сентября будет праздничным выходным, так как это будет первый день мусульманского праздника Курбан айт, который как и другой религиозный праздник - православное Рождество, согласно п.5 статьи 84 Трудового кодекса РК является не рабочим независимо от применяемых режимов работы и графиков сменности.





Итак, Курбан айт выпадает на пятницу - это один выходной, а далее еще 2 выходных подряд - 2 и 3 сентября (суббота и воскресенье соответственно).





Никаких дополнительных переносов не предполагается.





Напомним, что Конституция Республики Казахстан была принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года, как основной закон страны. Он отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.





Курбан айт (Курбан-Байрам) - праздник жертвоприношения ради Всевышнего. Это самый большой мусульманский праздник. Он завершает собою обряд Хаджа - паломничества к святыням Ислама. В 2017 году праздник жертвоприношения отмечается 1- 3 сентября.





Ниже предлагаем читателям календарик на предстоящие месяцы с указанием всех последующих праздничных дней (июль - декабрь 2017):









Фото: ALLART.KZ







