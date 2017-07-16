В Алматы насмерть сбили мужчину

Вечером в субботу, 15 июля, в Алматы насмерть сбили пешехода, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло на проспекте Жансугурова, ниже «Магнума», где проспект переходит в Капчагайскую трассу. Предположительно нетрезвый пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, с восточной стороны на западную, на очень оживленном участке дороги. Он угодил под колеса автомобиля Honda Odissey. От полученных травм мужчина 1981 года рождения скончался на месте. Прибывшие на место медики констатировали смерть.



