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В Алматинской области нетрезвый пешеход разгромил Lexus пивными банками

16 июля 2017, 00:49

Пакетом с алкоголем мужчина нечаянно проломил дверь дорогостоящего автомобиля.

Вечером в субботу, 15 июля, в поселке Панфилове (бывший Табаксовхоз) на Кульджинской трассе нетрезвый пешеход попал в ДТП, передает Zakon.kz.

По словам пассажиров автомобиля Lexus, они ехали по поселку в сторону города. Скорость, по их утверждениям, не превышала 40 км в час. Проезжая по неосвещенному участку дороги, находившиеся в машине люди заметили пешехода, который стоял на разделительной полосе. В тот момент, когда Lexus поравнялся с пешеходом, мужчина внезапно решился перебежать дорогу. Поняв, что не успеет, он предпринял попытку отпрыгнуть, но у него это плохо получилось. Мужчина своим телом сбил боковое зеркало. От удара его закрутило. Двумя тяжелыми пакетами, наполненными банками с пивом, он, балансируя, ударил по двери Lexus и оставил большую вмятину.

Все время, пока «скорая» ехала на вызов, нетрезвый горе-пешеход пытался определить, что ему делать: то он говорил, что не имеет претензий, то – имеет, то отказывался заранее от госпитализации, то собирался ехать в больницу.



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