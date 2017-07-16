Казахстанский боксер Нурсултанов поднялся на 307 позиций в рейтинге BoxRec

Перед этим боем 23-летний казахстанец занимал 463-е место в рейтинге среднего дивизиона, а после победы нокаутом в первом раунде переместился сразу на 307 позиций вверх и теперь идет на 156-м месте.

Победа над американцем Лэнни Дардаром (5-8-2, 3 КО) позволила казахстанскому боксеру Мейириму Нурсултанову (3-0, 2 КО) существенно улучшить свое положение в рейтинге авторитетного сайта BoxRec.com, сообщает Sports.kz.

Перед этим боем 23-летний казахстанец занимал 463-е место в рейтинге среднего дивизиона, а после победы нокаутом в первом раунде переместился сразу на 307 позиций вверх и теперь идет на 156-м месте.

Отметим, что на первое место в среднем весе BoxRec поставил не чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), а его соперника по предстоящему бою Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО).