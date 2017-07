Теон полетит на драконе, Джорах умрёт. Что ещё нагадали актёры "Игры престолов"

Актёры сериала "Игра престолов" взяли в руки специальный "магический шар", чтобы рассказать о судьбе своих героев. Об этом сообщает Mashable.

Устройство сделано следующим образом: в шаре вращается 20 вариантов ответов. Гадающий задаёт вопрос, сильно трясет шар и рассказывает, что показала "магия".

Bend the knee.

Stream #GameofThrones Season 6 on @HBO before #WinterIsHere: https://t.co/1VBR1GDnO4pic.twitter.com/gzoS6txZ15