Пенсионерка из Британии забыла у себя в глазу 27 линз

Женщина пришла к врачу, чтобы удалить катаракту. Во время осмотра офтальмолог обратил внимание на синеватую пелену на глазном яблоке. Выяснилось, что у женщины в глазу осталось 27 линз, причем она даже не догадывалась о них. Во время первого осмотра врач снял 17 линз, во время второго — остальные десять.





Сама 67-летняя пациентка позднее рассказала, что списывала зуд в глазу на возраст. По информации издания, она носила одноразовые ежедневные линзы в течение 35 лет.





Офтальмологи, которые должны были удалять женщине катаракту, признались, что никто из них за годы практики не сталкивался с чем-либо подобным. Операцию пришлось отложить.



