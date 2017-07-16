Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Пенсионерка из Британии забыла у себя в глазу 27 линз

16 июля 2017, 06:16

Во время первого осмотра врач снял 17 линз, во время второго — остальные десять.

Офтальмолог обнаружила в глазу у британской пенсионерки 27 линз, которые она забыла снять, передает РИА Новости.

Женщина пришла к врачу, чтобы удалить катаракту. Во время осмотра офтальмолог обратил внимание на синеватую пелену на глазном яблоке. Выяснилось, что у женщины в глазу осталось 27 линз, причем она даже не догадывалась о них. Во время первого осмотра врач снял 17 линз, во время второго — остальные десять.

Сама 67-летняя пациентка позднее рассказала, что списывала зуд в глазу на возраст. По информации издания, она носила одноразовые ежедневные линзы в течение 35 лет.

Офтальмологи, которые должны были удалять женщине катаракту, признались, что никто из них за годы практики не сталкивался с чем-либо подобным. Операцию пришлось отложить.

Через две недели после извлечения линз из глаза пациентка сообщила, что чувствует себя намного лучше.

Фото: соцсети

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...