Пенсионерка из Британии забыла у себя в глазу 27 линз
16 июля 2017, 06:16
Во время первого осмотра врач снял 17 линз, во время второго — остальные десять.
Офтальмолог обнаружила в глазу у британской пенсионерки 27 линз, которые она забыла снять, передает РИА Новости.
Женщина пришла к врачу, чтобы удалить катаракту. Во время осмотра офтальмолог обратил внимание на синеватую пелену на глазном яблоке. Выяснилось, что у женщины в глазу осталось 27 линз, причем она даже не догадывалась о них. Во время первого осмотра врач снял 17 линз, во время второго — остальные десять.
Сама 67-летняя пациентка позднее рассказала, что списывала зуд в глазу на возраст. По информации издания, она носила одноразовые ежедневные линзы в течение 35 лет.
Офтальмологи, которые должны были удалять женщине катаракту, признались, что никто из них за годы практики не сталкивался с чем-либо подобным. Операцию пришлось отложить.
Через две недели после извлечения линз из глаза пациентка сообщила, что чувствует себя намного лучше.
Фото: соцсети
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