В Лондоне задержали подростка по подозрению в кислотных атаках

В заявлении полиции сообщается, что задержанному 16 лет. Он предстанет перед судом в понедельник, 17 июля.





В Скотланд-Ярде добавили, что задержанный в пятницу 15-летний подросток был освобожден под залог.





Пять атак с использованием кислоты были совершены в четверг вечером на востоке британской столицы. Первым пострадавшим стал водитель мопеда — ему прыснули кислотой в лицо двое неизвестных, которые также передвигались на мопеде. После этого один из нападавших угнал мопед. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По данным полиции, в результате последовавших атак пострадали еще четыре человека. Один из них получил сильные ожоги.





Фото: AP Photo



