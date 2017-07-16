В Лондоне задержали подростка по подозрению в кислотных атаках
16 июля 2017, 06:47
Пять атак с использованием кислоты были совершены в четверг вечером на востоке британской столицы.
Скотланд-Ярд в субботу вечером задержал еще одного подростка по подозрению в причастности к серии нападений с использованием кислоты в Лондоне, сообщает РИА Новости.
В заявлении полиции сообщается, что задержанному 16 лет. Он предстанет перед судом в понедельник, 17 июля.
В Скотланд-Ярде добавили, что задержанный в пятницу 15-летний подросток был освобожден под залог.
Пять атак с использованием кислоты были совершены в четверг вечером на востоке британской столицы. Первым пострадавшим стал водитель мопеда — ему прыснули кислотой в лицо двое неизвестных, которые также передвигались на мопеде. После этого один из нападавших угнал мопед. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По данным полиции, в результате последовавших атак пострадали еще четыре человека. Один из них получил сильные ожоги.
Фото: AP Photo
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4868814-8a6cead353bca96e8bde68f91a4d70cd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...