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В США морской лев устроил переполох на пляже

16 июля 2017, 07:53

На кадрах видно, как животное сперва бросается в сторону ребенка, а после этого начинает осматривать вещи.

Голодный морской лев напугал отдыхающих на пляже в Сан-Диего, передает РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел 14 июля. На кадрах видно, как животное сперва бросается в сторону ребенка, а после этого начинает осматривать вещи отдыхающих в поисках пропитания.

Реакция очевидцев на случившееся достаточно разная. Если одни относятся с юмором к происходящему, то другие, понимая опасность, которая может исходить от этих животных в дикой природе, стараются держаться подальше от млекопитающего.



Фото: скриншот


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