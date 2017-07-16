В США морской лев устроил переполох на пляже
16 июля 2017, 07:53
На кадрах видно, как животное сперва бросается в сторону ребенка, а после этого начинает осматривать вещи.
Голодный морской лев напугал отдыхающих на пляже в Сан-Диего, передает РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел 14 июля. На кадрах видно, как животное сперва бросается в сторону ребенка, а после этого начинает осматривать вещи отдыхающих в поисках пропитания.
Реакция очевидцев на случившееся достаточно разная. Если одни относятся с юмором к происходящему, то другие, понимая опасность, которая может исходить от этих животных в дикой природе, стараются держаться подальше от млекопитающего.
Фото: скриншот
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