В США морской лев устроил переполох на пляже

Сообщается, что инцидент произошел 14 июля. На кадрах видно, как животное сперва бросается в сторону ребенка, а после этого начинает осматривать вещи отдыхающих в поисках пропитания.





Реакция очевидцев на случившееся достаточно разная. Если одни относятся с юмором к происходящему, то другие, понимая опасность, которая может исходить от этих животных в дикой природе, стараются держаться подальше от млекопитающего.













Фото: скриншот



