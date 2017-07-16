Казахстанский боксер подтвердил свое участие в подготовке Альвареса к бою с Головкиным

По словам казахстанца, он вылетает в "кэмп" в ближайшее время.

Казахстанский боксер-профессионал Бобиржан Моминов (3-0-0, 3 КО) подтвердил свое участие в подготовке мексиканца Сауля "Канело" Альвареса к бою с Геннадием Головкиным, сообщает Vesti.kz





"Билет уже приобрели. Сегодня вечером вылетаю", - поделился боксер.





Напомним, ранее стало известно, что 25-летний казахстанец Бобиржон Моминов приглашен в тренировочный лагерь мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО), и будет помогать ему готовиться к поединку с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) из Казахстана.





Этот поединок пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На вечере бокса ожидается аншлаг, так как все билеты уже распроданы. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.



