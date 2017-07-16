Американец получил 16 лет тюрьмы за убийство 21 кошки
16 июля 2017, 09:30
Отмечается, что кошки начали пропадать с 2015 года в одном из районов Калифорнии, а затем животных находили мертвыми.
Житель Калифорнии Роберт Рой получил 16 лет тюрьмы за убийство кошек, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что кошки начали пропадать с 2015 года в одном из районов Калифорнии, а затем животных находили мертвыми.
Найти преступника удалось спустя месяц после первого исчезновения. Тогда полиция обнаружила на одной из парковок автомобиль, на приборной панели которого находилась мертвая кошка.
Хозяином машины оказался Рой, который в этот момент спал в транспортном средстве. Кроме того, в автомобиле были также обнаружены нож и перчатки в крови и шерсти.
Всего преступник убил 21 кошку.
Фото: Зооклуб
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