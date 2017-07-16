Эрдоган пообещал поотрубать головы предателям

Турецкий лидер заявил, что уверен в принятии парламентом страны законопроекта о введении смертной казни.





«В первую очередь, мы отрубим головы предателям», — заявил Эрдоган, добавив, что принимавшие участие в мятеже 15 июля 2016 года должны в суде надеть те же робы, как и у заключенных Гуантанамо.





В ночь с 15 на 16 июля 2017 года в турецких городах прошли мероприятия, приуроченные к первой годовщине неудавшегося государственного переворота. В Стамбуле перед собравшимися выступил президент Эрдоган. Также шествие направилось к мосту через пролив Босфор, где год назад произошли столкновения сторонников власти с путчистами.





Попытка переворота произошла в Турции 15 июля 2016 года. В результате погибли как минимум 265 человек, 1500 получили ранения. После произошедшего в тюрьму посадили шесть тысяч человек — офицеров, журналистов и судей, власти объявили в стране чрезвычайное положение.