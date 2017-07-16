Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Эрдоган пообещал поотрубать головы предателям

16 июля 2017, 11:09

Турецкий лидер заявил, что уверен в принятии парламентом страны законопроекта о введении смертной казни.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге по случаю годовщины попытки государственного переворота, пообещал, что «отрубит головы предателям», сообщает Лента.ру.

Турецкий лидер заявил, что уверен в принятии парламентом страны законопроекта о введении смертной казни.

«В первую очередь, мы отрубим головы предателям», — заявил Эрдоган, добавив, что принимавшие участие в мятеже 15 июля 2016 года должны в суде надеть те же робы, как и у заключенных Гуантанамо.

В ночь с 15 на 16 июля 2017 года в турецких городах прошли мероприятия, приуроченные к первой годовщине неудавшегося государственного переворота. В Стамбуле перед собравшимися выступил президент Эрдоган. Также шествие направилось к мосту через пролив Босфор, где год назад произошли столкновения сторонников власти с путчистами.

Попытка переворота произошла в Турции 15 июля 2016 года. В результате погибли как минимум 265 человек, 1500 получили ранения. После произошедшего в тюрьму посадили шесть тысяч человек — офицеров, журналистов и судей, власти объявили в стране чрезвычайное положение.

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...