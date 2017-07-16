В Сенегале в результате давки на стадионе погибли восемь человек

По данным агентства, на стадионе проходил финальный матч местной лиги чемпионов. После игры на выходе возникла давка, в результате которой обрушилась часть стены. Местные власти опасаются, что под обломками могут находиться люди.





На месте происшествия работают спасатели и медики.



