В Сенегале в результате давки на стадионе погибли восемь человек
16 июля 2017, 11:41
На стадионе проходил финальный матч местной лиги чемпионов.
По меньшей мере восемь человек погибли, еще 49 получили серьезные травмы в результате давки и обрушения стены на стадионе в сенегальской столице Дакаре, передает РИА Новости.
По данным агентства, на стадионе проходил финальный матч местной лиги чемпионов. После игры на выходе возникла давка, в результате которой обрушилась часть стены. Местные власти опасаются, что под обломками могут находиться люди.
На месте происшествия работают спасатели и медики.
Фото: AFP 2017
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