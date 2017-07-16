В Астане откроют центр поддержки дольщиков
16 июля 2017, 11:59
Граждан буду принимать сотрудники акимата.
В Астане в ближайшее время будет открыт центр поддержки дольщиков, передает Zakon.kz.
Об этом сообщил старший прокурор Департамента Генеральной прокуратуры Ринат Атембеков в Facebook.
"В столице прокуратурой инициируется создание Центра по поддержке дольщиков, который будет размещен в здании ЦОНа по адресу: город Астана, начало улицы Сейфуллина (улица 188). Теперь граждане не будут ждать очередей в административных зданиях госорганов. Все в одном месте - по принципу одного окна", - написал Ринат Атембеков.
В центре будут принимать жалобы и обращения; предоставлять сведения о ходе рассмотрения обращений, уголовных, административных и гражданских дел (выдача копий ответов); разъяснять действующее законодательство в сфере долевого участия в жилищном строительстве.
Граждан буду принимать сотрудники акимата.
Фото: новостройки Астаны
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