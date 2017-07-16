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Прощание с Владимиром Толоконниковым состоится в Алматы в понедельник

16 июля 2017, 12:40

Памятное прощание состоится в понедельник с 11.00 утра в Государственном Театре им. Лермонтова.

В понедельник, 17 июля, в Алматы состоится памятное прощание с актером Владимиром Толоконниковым, передает Zakon.kz.

По желанию родственников актера прощание и похороны пройдут в Москве.

Для миллионов поклонников в Казахстане, памятное прощание состоится в Алматы в понедельник с 11.00 утра в Государственном Театре им. Лермонтова.

Напомним, сегодня ночью на 75-м году жизни актёр скончался в российской столице. Владимир Алексеевич долгое время был под наблюдением врачей.

Фото: РИА Новости

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