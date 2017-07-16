Прощание с Владимиром Толоконниковым состоится в Алматы в понедельник
16 июля 2017, 12:40
Памятное прощание состоится в понедельник с 11.00 утра в Государственном Театре им. Лермонтова.
В понедельник, 17 июля, в Алматы состоится памятное прощание с актером Владимиром Толоконниковым, передает Zakon.kz.
По желанию родственников актера прощание и похороны пройдут в Москве.
Для миллионов поклонников в Казахстане, памятное прощание состоится в Алматы в понедельник с 11.00 утра в Государственном Театре им. Лермонтова.
Напомним, сегодня ночью на 75-м году жизни актёр скончался в российской столице. Владимир Алексеевич долгое время был под наблюдением врачей.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4868825-7d310e013e62620386c43399092f3204
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...