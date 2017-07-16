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В КНДР отказались вести переговоры с США по ядерной программе

16 июля 2017, 12:52

Пока США не прекратят свою вражескую политику против КНДР, ядерная и ракетная программа КНДР никогда не станет предметом переговоров.

КНДР не cобирается обсуждать свою ядерную и ракетную программы до тех пор, пока США «не прекратят свою вражескую политику». Об этом говорится в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), передает Лента.ру.

«США должны осознать тот факт, что пока США не прекратят свою вражескую политику против КНДР, ядерная и ракетная программа КНДР никогда не станет предметом переговоров и диалог по денуклеаризации КНДР не будет возможен никогда», — указывается в заявлении.

Также агентство подчеркивает, что «бандитские попытки» США мобилизовать целую планету на участие в кампании против КНДР никогда не сработают в мире.

«Разговоры о "глобальных действиях", обвиняя суверенное государство в обладании возможностями самообороны, являются живым проявлением силовой политики в стиле президента США Дональда Трампа, предназначенной для преследования интересов США путем жертвования чужих. Это просто последняя отчаянная попытка тех, кто потерял самообладание, пораженный стратегическим положением КНДР», — отмечается в сообщении.

4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений.

Перед этим Пхеньян отчитался об успешном запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».

Двумя неделями ранее сообщалось, что Соединенные Штаты оставили за собой право ввести санкции против граждан КНР и китайских компаний, которые предположительно оказывают помощь Северной Корее в ядерных разработках.

Фото: Reuters

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