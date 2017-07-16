В КНДР отказались вести переговоры с США по ядерной программе

Также агентство подчеркивает, что «бандитские попытки» США мобилизовать целую планету на участие в кампании против КНДР никогда не сработают в мире.

4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений.





Перед этим Пхеньян отчитался об успешном запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».





Двумя неделями ранее сообщалось, что Соединенные Штаты оставили за собой право ввести санкции против граждан КНР и китайских компаний, которые предположительно оказывают помощь Северной Корее в ядерных разработках.