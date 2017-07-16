Вечно молодой, вечно пьяный: как сейчас выглядят бунтари 60-х

Бывшие тусовщики и бунтари пенсионного возраста спустя много лет все еще «в струе»: татуированные старухи, скинхеды-геймеры, пожилые скейтбордисты.

Представляем вам фотопроект лондонского фотографа Мура Видлера (Muir Vidler) под названием Rebels Without a Pause («Бунтари вне времени»), посвященный британским неформалам 60-х годов.





Бывшие тусовщики и бунтари пенсионного возраста спустя много лет все еще «в струе»: татуированные старухи, скинхеды-геймеры, пожилые скейтбордисты, моды, глотатели огня, нудисты и рок-н-ролльщики.









Джон Джей Бирн. «Я настоящий скинхед из 1969 года, но невзирая на возраст до сих пор тусуюсь со своими молодыми собратьями, и мне нравится быть таким».









Мик и Пэгги Варнер. Лондонские панки из 1970-х. До сих пор счастливы вместе.









Дэнни Линч по кличке Великий Вулкан Стромболи. «Мне уже много лет, но я все равно буду дышать огнем, даже когда эти ублюдки будут меня хоронить».









Руаридх Кларк, член общества «Свобода быть собой». Убежденный нудист, все еще борется за свои права на оголение и готов отстаивать свои убеждения и в сто лет.









Изабель Варли. «Первую татуировку сделала в 18 лет, с тех пор они только добавляются. А еще мне нравится пирсинг, он у меня где только можно, ну и в интимных местах, конечно…»









Рэй Кук и Стив Ховард. Моды и рокеры в прошлом сильно враждовали, а сейчас вместе пьют пиво.









Адриан Делгофф. «Я фантастически чувствую себя рядом с молодыми, я как бы возвращаюсь на 30 лет назад, ощущения просто супер!»









Фрэнки «Кастет» Лэйси. «Я с 1958 года тащусь от рок-н-ролла, он у меня в крови, на хрен возраст, рок-н-ролл жив!»









Пол «Элвис» Чан.









Мотоклуб Odd Mod Squad. «Все талдычат, что каждый год моды снова возвращаются, но для нас это пыль, мы всегда в своей струе».









Сид Эллис.