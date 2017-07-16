Вечно молодой, вечно пьяный: как сейчас выглядят бунтари 60-х
16 июля 2017, 13:13
Бывшие тусовщики и бунтари пенсионного возраста спустя много лет все еще «в струе»: татуированные старухи, скинхеды-геймеры, пожилые скейтбордисты.
Представляем вам фотопроект лондонского фотографа Мура Видлера (Muir Vidler) под названием Rebels Without a Pause («Бунтари вне времени»), посвященный британским неформалам 60-х годов.
Бывшие тусовщики и бунтари пенсионного возраста спустя много лет все еще «в струе»: татуированные старухи, скинхеды-геймеры, пожилые скейтбордисты, моды, глотатели огня, нудисты и рок-н-ролльщики.
Джон Джей Бирн. «Я настоящий скинхед из 1969 года, но невзирая на возраст до сих пор тусуюсь со своими молодыми собратьями, и мне нравится быть таким».
Мик и Пэгги Варнер. Лондонские панки из 1970-х. До сих пор счастливы вместе.
Дэнни Линч по кличке Великий Вулкан Стромболи. «Мне уже много лет, но я все равно буду дышать огнем, даже когда эти ублюдки будут меня хоронить».
Руаридх Кларк, член общества «Свобода быть собой». Убежденный нудист, все еще борется за свои права на оголение и готов отстаивать свои убеждения и в сто лет.
Изабель Варли. «Первую татуировку сделала в 18 лет, с тех пор они только добавляются. А еще мне нравится пирсинг, он у меня где только можно, ну и в интимных местах, конечно…»
Рэй Кук и Стив Ховард. Моды и рокеры в прошлом сильно враждовали, а сейчас вместе пьют пиво.
Адриан Делгофф. «Я фантастически чувствую себя рядом с молодыми, я как бы возвращаюсь на 30 лет назад, ощущения просто супер!»
Фрэнки «Кастет» Лэйси. «Я с 1958 года тащусь от рок-н-ролла, он у меня в крови, на хрен возраст, рок-н-ролл жив!»
Пол «Элвис» Чан.
Мотоклуб Odd Mod Squad. «Все талдычат, что каждый год моды снова возвращаются, но для нас это пыль, мы всегда в своей струе».
Сид Эллис.
Фото: Muir Vidler
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