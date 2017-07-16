Головкин выпустил мотивирующее видео с тренировок

На видео «Gennady Golovkin: Training Motivation» боксер запечатлен во время выполнения тренировочных упражнений.

Официальная группа GGG ВКонтакте опубликовала видеоролик с участием чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), сообщает Sports.kz





На видео под названием «Gennady Golovkin: Training Motivation» казахстанский боксер запечатлен во время выполнения различных тренировочных упражнений в лагере Биг Беар (США, штат Калифорния).













Напомним, Головкин вернется на ринг 16 сентября в Лас-Вегасе и проведет бой против мексиканца Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО).



