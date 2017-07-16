Найдена пропавшая в Павлодаре 13-летняя девочка

Пропавшая в Павлодаре 13-летняя девочка найдена и возвращена родителям, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Павлодарской области.

По информации полиции, ночью 12 июля в дежурную часть полиции УВД Павлодара с заявлением о ее пропаже несовершеннолетней обратились ее родители. Они пояснили, дочь поссорилась с ними и ушла из дома, на телефонные звонки не отвечала.





На розыск пропавшей девочки был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области. К поиску пропавшей девочки подключились волонтеры клуба "Добряки Павлодара". В социальных сетях волонтеры распространили ориентировку и организовали поиск друзей и знакомых девочки.



