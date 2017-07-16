Найдена пропавшая в Павлодаре 13-летняя девочка
16 июля 2017, 14:15
Причиной ухода из дома несовершеннолетней стала ссора с родителями, протест дочери за то, что они контролируют ее времяпровождение и круг общения.
Пропавшая в Павлодаре 13-летняя девочка найдена и возвращена родителям, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Павлодарской области.
По информации полиции, ночью 12 июля в дежурную часть полиции УВД Павлодара с заявлением о ее пропаже несовершеннолетней обратились ее родители. Они пояснили, дочь поссорилась с ними и ушла из дома, на телефонные звонки не отвечала.
На розыск пропавшей девочки был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области. К поиску пропавшей девочки подключились волонтеры клуба "Добряки Павлодара". В социальных сетях волонтеры распространили ориентировку и организовали поиск друзей и знакомых девочки.
Полицейскими было установлено, что несовершеннолетняя общалась с парнем на 10 лет старше ее. Родители категорически были против этого и всячески ограждали ее от общения с ним.
Оперативники с применением специальных устройств подключались к сотовой связи разыскиваемой. Подросток не отвечала на звонки, но периодически выходила в соцсеть ВКонтакте. Вся поступающая информация немедленно проверялась.
Волонтер Асхат Кустаулетов в социальных сетях установил страничку знакомого девочки и после многочасовых переговоров убедил его помочь вернуть разыскиваемую девочку домой.
В условленном месте несовершеннолетняя встретилась с волонтером и полицейскими. Девочка очень сожалела о своем поступке, поясняя, что очень скучала по родным, но чувство вины за свое поведение перед родителями мешало ей вернуться домой.
С подростком проводится профилактическая работа сотрудниками ювенальной полиции и педагогами. Материал по факту розыска несовершеннолетней направлен на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Причиной ухода из дома несовершеннолетней стала ссора с родителями, протест дочери за то, что они контролируют ее времяпровождение и круг общения.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: CC0
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