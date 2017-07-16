Солистка "Ленинграда" Василиса объявила об уходе из группы
16 июля 2017, 14:31
Василиса Старшова пришла в "Ленинград" после увольнения Алисы Вокс в марте 2016 года.
"Группировку Ленинград" Сергея Шнурова покинула певица Василиса Старшова. О неожиданном решении уйти из проекта артистка объявила в "Инстаграме", передает Life.ru.
"Да, я больше не пою в "Ленинграде". У меня всё хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом", — отметила теперь уже экс-солистка.
Напомним, Василиса Старшова пришла в "Ленинград" после увольнения Алисы Вокс в марте 2016 года. По некоторым данным, к разрыву была причастна супруга Сергея Шнурова. Однако сама Матильда Шнурова эту информацию опровергла. При этом в группе подчеркнули, что музыкант не ссорился с певицей.
Фото: РИА Новости
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