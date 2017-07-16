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Солистка "Ленинграда" Василиса объявила об уходе из группы

16 июля 2017, 14:31

Василиса Старшова пришла в "Ленинград" после увольнения Алисы Вокс в марте 2016 года.

"Группировку Ленинград" Сергея Шнурова покинула певица Василиса Старшова. О неожиданном решении уйти из проекта артистка объявила в "Инстаграме", передает Life.ru.

"Да, я больше не пою в "Ленинграде". У меня всё хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом", — отметила теперь уже экс-солистка.

Напомним, Василиса Старшова пришла в "Ленинград" после увольнения Алисы Вокс в марте 2016 года. По некоторым данным, к разрыву была причастна супруга Сергея Шнурова. Однако сама Матильда Шнурова эту информацию опровергла. При этом в группе подчеркнули, что музыкант не ссорился с певицей.

Фото: РИА Новости

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