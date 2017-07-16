Режиссёр «Собачьего сердца» о Толоконникове: Мне повезло, что я встретил такого актёра
16 июля 2017, 14:41
Владимир Толоконников умер в ночь на воскресенье, 16 июля, в Москве.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, режиссёр фильма «Собачье сердце» Владимир Бортко в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью актёра театра и кино Владимира Толоконникова.
«Он запомнился мне по нашей с ним совместной работе, хотя это и было 30 лет назад, но она оказалась достаточно удачной. И эта удачность в значительной степени связана с ним. Мне в жизни повезло, что я встретил такого актёра. Я хотел бы сказать, что он был очень большим и хорошим человеком. Очень жаль, что он в кино сыграл так мало, он был очень талантливым. Мне очень жаль. Уходят лучшие люди», - сказал он.
Ранее стало известно, что актёр театра и кино Владимир Толоконников умер в ночь на воскресенье, 16 июля, в Москве.
Фото: кадр из фильма "Собачье сердце"
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