Режиссёр «Собачьего сердца» о Толоконникове: Мне повезло, что я встретил такого актёра

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, режиссёр фильма «Собачье сердце» Владимир Бортко в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью актёра театра и кино Владимира Толоконникова.





«Он запомнился мне по нашей с ним совместной работе, хотя это и было 30 лет назад, но она оказалась достаточно удачной. И эта удачность в значительной степени связана с ним. Мне в жизни повезло, что я встретил такого актёра. Я хотел бы сказать, что он был очень большим и хорошим человеком. Очень жаль, что он в кино сыграл так мало, он был очень талантливым. Мне очень жаль. Уходят лучшие люди», - сказал он.





Ранее стало известно, что актёр театра и кино Владимир Толоконников умер в ночь на воскресенье, 16 июля, в Москве.



