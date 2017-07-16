Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Жителя Астаны нашли мертвым в реке Нура

16 июля 2017, 15:00

Его обнаружили утром 16 июля.

Тело пропавшего 33-летнего рыбака нашли в реке Нура, передает Zakon.kz.

Пропавший в апреле 33-летний рыбак Берик Кусаинов найден мертвым, его обнаружили утром 16 июля. Информацию подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

"Коргалжынский район, Сабындынский с/о, в 5 км южнее с. Алгабас, из р. Нура извлечена а/м марки Toyota Runner, в которой обнаружен тело мужчины 1984 г.р., который 22.04. выехал на рыбалку и не вернулся", - сообщил Руслан Иманкулов.

Напомним, 22 апреля Кусаинов выехал из дома с коллегами и друзьями. Мужчины отправились в сторону поселка Сабынды по Кургальджинской трассе. Супруга пропавшего Берика Кусаинова утверждала, что уехавшие с ее мужем коллеги вернулись домой и не хотят отвечать на вопросы.

Берик Кусаинов работал в охранной фирме ТОО "SSS Group" и охранял два строящихся объекта ЭКСПО-городка.

Фото: соцсети

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...