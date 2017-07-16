Жителя Астаны нашли мертвым в реке Нура
16 июля 2017, 15:00
Его обнаружили утром 16 июля.
Тело пропавшего 33-летнего рыбака нашли в реке Нура, передает Zakon.kz.
Пропавший в апреле 33-летний рыбак Берик Кусаинов найден мертвым, его обнаружили утром 16 июля. Информацию подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.
"Коргалжынский район, Сабындынский с/о, в 5 км южнее с. Алгабас, из р. Нура извлечена а/м марки Toyota Runner, в которой обнаружен тело мужчины 1984 г.р., который 22.04. выехал на рыбалку и не вернулся", - сообщил Руслан Иманкулов.
Напомним, 22 апреля Кусаинов выехал из дома с коллегами и друзьями. Мужчины отправились в сторону поселка Сабынды по Кургальджинской трассе. Супруга пропавшего Берика Кусаинова утверждала, что уехавшие с ее мужем коллеги вернулись домой и не хотят отвечать на вопросы.
Берик Кусаинов работал в охранной фирме ТОО "SSS Group" и охранял два строящихся объекта ЭКСПО-городка.
Фото: соцсети
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