Умерла автор серии книг «Анжелика» Анн Голон

Она боролась с осложнениями после перенесенного перитонита, однако принимала достаточно активное участие в различных мероприятиях.

Французская писательница Симона Шанже, известная под псевдонимом Анн Голон, скончалась в Версале, передает Лента.ру





Литератору было 95 лет. Как отмечается, она боролась с осложнениями после перенесенного перитонита, однако принимала достаточно активное участие в различных мероприятиях.





Анн Голон — автор серии книг об авантюристке XVII века Анжелике. Всего вместе с супругом Всеволодом Голубиновым, писавшим под псевдонимом Серж Голон, она создала 13 романов. Первый, «Анжелика — маркиза ангелов», был издан в 1957 году.





По мотивам произведений Голон было снято шесть фильмов («Анжелика — маркиза ангелов» 1964-го и 2013 года, «Великолепная Анжелика», «Анжелика и король», «Неукротимая Анжелика», «Анжелика и султан»), в пяти из них главную роль исполнила французская актриса Мишель Мерсье. В последней киноленте, вышедшей на экраны в 2013 году, героиню сыграла Нора Арнезедер.



