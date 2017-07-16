В Костанайской области рекордно возросло количество половых преступлений

В числе жертв насильников есть падчерицы, дочери и внучка — итоги подвели в Костанайском суде.

Костанайский специализированный суд по уголовным делам в 2017 году рассмотрел больше половых преступлений, чем когда-либо раньше. Об этом пишет региональное издание alau.kz.

С начала года в уголовный спецсуд области поступило 16 дел об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Подсудимыми по ним проходят 18 человек, потерпевшими - 17. Из них 10 потерпевших являются малолетними, 5 - несовершеннолетними. Кроме малознакомых людей, в числе жертв насильников и педофилов есть три падчерицы, две дочери, и одна внучка.

Во всех случаях злоумышленники находились в состоянии опьянения, в основном алкогольного, но в одном и наркотического. Два изнасилования сопряжены ещё и с убийствами.

В Аркалыке преступления совершены двоюродными братьями, выпускниками коррекционной школы, один из которых ещё не достиг совершеннолетия. Они подготовились к преступлению, во время празднования Дня города они нашли на улице женщину в нетрезвом состоянии, затащили её в подвал и изнасиловали ее. Затем братья испугались наказания и зарезали женщину. Несовершеннолетнему суд дал максимально возможное наказание в 12 лет заключения, его старший брат получил 18 лет колонии.

Ещё двое осуждённых были гостями в доме своих жертв, в посёлке Кушмурун, и со старшим из них вместе пили.

«Они изначально убили своего собутыльника, а затем, зная, что в доме находится несовершеннолетняя падчерица, совершили в отношении неё изнасилование групповое, затем совершили групповое убийство этой падчерицы, — то есть это уже второе убийство в этом доме, — а затем подожгли жилище», — сообщила судья Алтынай Сагиндыкова.

Осужденные получили наказание в виде пожизненного лишения свободы, но подали апелляционную жалобу в областной суд.