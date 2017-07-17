Биография Владимира Толоконникова

16 июля 2017 года Владимир Толоконников скончался в Москве, куда вернулся после съемок в Геленджике.

Советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахстана Владимир Алексеевич Толоконников родился 25 июня 1943 года в городе Алма-Ата (Казахстан).

В школьные годы был активным участником самодеятельности, посещал драматический кружок.

После окончания школы попробовал поступить в один из московских театральных вузов, но не получилось. Отслужил три года в рядах Вооруженных сил, работал в Театре юного зрителя в Куйбышеве (ныне Самара).

В 1973 году окончил актёрский факультет Ярославского театрального училища.

После окончания вуза вернулся в Алма-Ату, стал актёром Республиканского Академического театра русской драмы имени Лермонтова (ныне Государственный академический русский театр драмы им. М. Лермонтова).

На его сцене сыграл более трех сотен ролей, среди которых Фирс в "Вишневом саду", Лука в "На дне", Кардинал Вулси в "Королевских играх".

Кинематографический дебют Владимира Толоконникова состоялся в 1981 году. Первой стала роль в боевике "Последний переход". Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по Михаилу Булгакову, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Впоследствии актер сыграл в кино десятки ролей, среди которых были такие фильмы, как "Мечты идиота", "Небо в алмазах", "Шанхай", "Тот, кто нежнее", "Хоттабыч", "Смех и грех", "Паршивые овцы", "Пес Рыжий".

Толоконников участвовал в проекте "На кухне с Толоконниковым", выходившем на алматинском телевидении. В этой передаче актер встречался со многими российскими знаменитостями, приезжавшими в Казахстан. Еще один телепроект Владимира Толоконникова — юмористическая программа "Толобайки", которая не один год с успехом шла на казахстанском канале КТК. Одно время она демонстрировалась в России.

Толоконников в 2009 году был награждён российским орденом Дружбы. Лауреат государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (за роль Шарикова в "Собачьем сердце"), независимой премии "Платиновый Тарлан". На фестивале-конкурсе "Алтын адам" — "Человек года-2005" удостоен специальной премии "За вклад в развитие театрального искусства Казахстана. Картина "Хоттабыч" принесла Толоконникову Кинонаграду MTV-2007 в номинации "Лучшая комедийная роль".

Актер был женат, вырастил двоих сыновей, один из которых тоже стал актером.

16 июля 2017 года Владимир Толоконников скончался в Москве, куда вернулся после съемок в Геленджике.

"Ему были чужды пафос и чванство"

Коллеги Толоконникова по театру вспоминают актера с большой теплотой.

"Трудно поверить, что мы, коллеги и товарищи Владимира Алексеевича, больше никогда не услышим за кулисами, в гримерках его характерного смеха, шуточек, анекдотов. И в то, что он больше никогда не выйдет на сцену в "Семейном портрете с посторонним" — спектакле, который, казалось, никогда не умрет…" — говорится в сообщении на странице Театра имени Лермонтова в Facebook.

Актеры высоко оценивают человеческие качества Толоконникова. "Ему были чужды пафос, чванство, самоуспокоенность… Владимир Алексеевич был очень азартным человеком – с легкостью дал согласие участвовать во флешмобе в Алма-атинском аэропорту, выйдя к авиапассажирам в костюме Городничего из спектакля "Ревизор". Хотя теоретически мог отказаться, сославшись на занятость", — рассказывают они.

По их воспоминаниям, "при поистине оглушительной популярности и всенародной любви чаша звездной болезни миновала Владимира Алексеевича, скорее его отличала сердечная избыточность". Коллеги говорят, что он был примером для молодежи и никогда не подводил родной театр.

Что касается самой звездной роли Толоконникова, то она, как считают коллеги актера, обессмертила его.

"Правда, сам Владимир Алексеевич не очень любил, когда его ассоциировали с отрицательным, хотя и безумно обаятельным персонажем", — вспоминают артисты.

Режиссер Владимир Бортко также поделился впечатлениями от работы с Толоконниковым.

"Он запомнился мне по нашей с ним совместной работе, хотя это и было тридцать лет назад, но она оказалась достаточно удачной. И эта удачность в значительной степени связана с ним. Мне в жизни повезло, что я встретил такого актера. Я хотел бы сказать, что он был очень большим и хорошим человеком", — рассказал он в интервью каналу RT.

"Мне очень жаль. Уходят лучшие люди", — добавил Бортко.

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким актера.

"Он обладал уникальным актерским даром, который позволил ему сыграть десятки запоминающихся ролей в театре и кино, завоевать искреннюю любовь миллионов людей", — говорится в телеграмме.

По словам Медведева, зрители любили Толоконникова "за удивительный талант перевоплощения, яркую самобытность и обаяние". Коллеги и известные режиссеры, заметил Медведев, ценили в актере профессионализм, умение органично войти в образ, точно передать авторский замысел и характер своего героя.

"Поэтому картины с его участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Их всегда будут смотреть и пересматривать, находя в них новые грани творчества признанных мастеров, к которым, несомненно, принадлежал и Владимир Алексеевич Толоконников", — отметил премьер.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников. Фото © РИА Новости / Евгений Одиноков



