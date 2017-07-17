Восемь золотых медалей сборная Казахстана завоевала на чемпионате Азии по каратэ-до

В столице Казахстана завершился чемпионат Азии по каратэ-до — одному из наиболее зрелищных видов восточных единборств, пишет Sports.kz.

Турнир такого масштаба по японскому боевому искусству Астана принимает впервые. Состав участников астанинского турнира впечатляет: за звание самого искусного бойца поборолись более семисот спортсменов из тридцати стран Азиатского континента. Честь Казахстана защищали семьдесят каратистов, среди которых действующий чемпион континента и золотой медалист Азиатских игр Андрей Актауов, чемпион Азиатских игр и трехкратный чемпион Азии Ринат Сагандыков. Бойцы боролись не только за медали континентального первенства, но и за индивидуальные рейтинговые очки.

Напомним, в 2016 году Международный олимпийский комитет включил каратэ-до (WKF) в программу Олимпиады-2020 в Токио. Чемпионат Азии длился 4 дня и выявил сильнейших каратистов Азии. Всего на турнире разыграно 17 медалей различной пробы для взрослых участников, а для кадетов и юниоров — 15 и 21 награда соответственно. По итогам континентального турнира отечественные каратисты удостоились 24 медалей, из которых 8 наград высшей пробы, 6 серебряного отлива и 13 бронзовых медалей. Таким образом, в общекомандном зачете сборная Казахстана занимает 3 место, уступив таким странам как Иран и Япония. Стоить отметить, что чемпионы сегодняшнего первенства представители сборной Исламской Республики Иран 19 раз поднимались на высшую ступень пьедестала. За ними сборная Японии. Спортсмены страны восходящего Солнца удостоились 16 золотых медалей.

Первое золото в копилку сборной Казахстана принесла Галимзянова Софья. В категории до 54 кг среди кадетов Софья одержала верх над оппонентами из Японии, Вьетнама и Ирана. Второй медали высшей пробы удостоился Марат Азамат. В категории до 52 кг среди кадетов Марат Азамат встретился с каратистами из Японии, Ирана и Малайзии. Еще одно первое место в упорной борьбе принес Мамыр Дулат. В категории до 70 кг среди кадетов казахстанский спортсмен победил следующих атлетов: Суфьяни Санад (Саудовская Аравия), Бигдели Амир Хосейн (Иран), Сатторов Исломджон (Узбекистан). Четвертое золото Казахстану принесла Канай Асель. Девушка выступала в категории до 59 кг среди юниоров и превзошла спортсменок из Тайланда, Японии и Ирана. Медаль высшей пробы также завоевала Берультцева Софья. Категория свыше 59 кг среди юниоров осталась за отечественной спортсменкой. В финале подопечная школы каратэ ЮКО одержала верх над визави из Ирана, а до финальной схватки одолела Китавазу Мизуки из Японии и Као Ханки из Китая.

Категория свыше 76 кг среди юниоров опять же осталась за Казахстаном. В этом весе Тынысбек Нуртлес принес очередное золото своей стране. В полуфинальном бою казахстанец встретился с Сонода Масато из Японии. А в финале отечественному каратисту пришлось побороться с иранцем Никохеммадом Маджитом. Радовали казахстанских тренеров на этом континентальном чемпионате и женщины. В категории до 21 года уверенной победой Жанбырбай Мольдир буквально вырвала победу из рук иранской спортсменки Бахманьяр Сары. 3 места в этой категории заняли: Азуми Сайо (Япония), Гу Шиау-Шуанг (Китайский Тайпей). Очередное золото Республике Казахстан принес Актауов Андрей, в решающем бою победив сильного спортсмена из Исламской Республики Иран. Андрей оправдал ожидания десятков своих болельщиков как из родного Актобе, так и со всего Казахстана. В итоге, отечественная сборная по каратэ-до удостоилась 8 золотых медалей.

Немного не хватило для того, чтобы стоять на высшей ступеньке пьедестала отечественной спортсменке Мухтар Аружан. В категории до 21 года, в весе до 55 кг в финале Аружан уступила иранке Багери Авишан. Елдашов Нурнияз также завоевал медаль серебряного отлива, победив атлетов из Кыргызстана и Индии. Однако дотянуться до золота не позволил Мухаммедзаде Ельяс из Ирана. Байтуреев Еркинбек также стал серебряным призером чемпионата Азии по каратэ-до среди кадетов и юниоров. Байтуреев уступил иранскому спортсмену Моради Мохаммадреза. В категории до 76 кг казахстанец Ажиканов Нурканат занял почетное второе место, проиграв иранскому каратисту. В категории до 84 кг среди мужчин казахстанский атлет Юлдашев Данияр также занял второе место, уступив японскому спортсмену. Таким образом, у национальной сборной Казахстана 6 серебряных медалей.

Бронзовые медали сборной Казахстана принесли следующие спортсмены:

Дуйсенбай Амангуль, Салават Бекарыс, Утельбаева Мадина, Батыргали Абильмансур, Рахметулла Айгерим, Бексултан Мусса, Асадилов Дархан, Укматов Димаш, Есмаганбет Руслан, Хуповец Екатерина. Бронзу принесли также участники командного ката среди кадетов и юниоров, а также женская сборная Казахстана по кумитэ. Чемпионат Азии среди взрослых и среди кадетов и юниоров по каратэ-до послужит путевкой на Олимпийские игры в Буэнос-Айрес (юношеские игры) и Токио-2020.