Китаец устроил резню в торговом центре, два человека убиты

Сегодня в китайском городе Шэньчжэнь мужчина, вооружённый ножом, напал на посетителей торгового центра Wal-Mart. Прежде чем преступника обезвредили, он успел ранить 11 человек. Двое из них погибли.

2 dead, 9 injured in a knife attack in a supermarket in south China's Shenzhen on Sunday evening. Suspect detained, investigation ongoing pic.twitter.com/PEEzgLOG6s — People's Daily,China (@PDChina) 16 июля 2017 г.

Как сообщает Лайф со ссылкой на агентство Синьхуа, 30-летний нападавший задержан. Как видно на снимках с места ЧП, он сам получил травмы во время борьбы.

Нужно отметить, что атаки с ножом в Китае нельзя назвать редкостью. Только в мае мужчина убил двух человек и ранил 18 в Гуанджоу. А в январе ещё один напал на детей в садике — пострадало 11 маленьких воспитанников.