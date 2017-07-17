Китаец устроил резню в торговом центре, два человека убиты
30-летний нападавший задержан.
Сегодня в китайском городе Шэньчжэнь мужчина, вооружённый ножом, напал на посетителей торгового центра Wal-Mart. Прежде чем преступника обезвредили, он успел ранить 11 человек. Двое из них погибли.
2 dead, 9 injured in a knife attack in a supermarket in south China's Shenzhen on Sunday evening. Suspect detained, investigation ongoing pic.twitter.com/PEEzgLOG6s— People's Daily,China (@PDChina) 16 июля 2017 г.
Как сообщает Лайф со ссылкой на агентство Синьхуа, 30-летний нападавший задержан. Как видно на снимках с места ЧП, он сам получил травмы во время борьбы.
Нужно отметить, что атаки с ножом в Китае нельзя назвать редкостью. Только в мае мужчина убил двух человек и ранил 18 в Гуанджоу. А в январе ещё один напал на детей в садике — пострадало 11 маленьких воспитанников.
重庆籍蒋姓男子在深圳宝安沃尔玛持刀砍杀十人现场血腥，伤者被送往医院抢救， pic.twitter.com/yS4uoIu7vw— 燕拔毛 (@yanbamaoa) 16 июля 2017 г.
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