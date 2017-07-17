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Китаец устроил резню в торговом центре, два человека убиты

17 июля 2017, 00:47

30-летний нападавший задержан.

Сегодня в китайском городе Шэньчжэнь мужчина, вооружённый ножом, напал на посетителей торгового центра Wal-Mart. Прежде чем преступника обезвредили, он успел ранить 11 человек. Двое из них погибли.

Как сообщает Лайф со ссылкой на агентство Синьхуа, 30-летний нападавший задержан. Как видно на снимках с места ЧП, он сам получил травмы во время борьбы.

Нужно отметить, что атаки с ножом в Китае нельзя назвать редкостью. Только в мае мужчина убил двух человек и ранил 18 в Гуанджоу. А в январе ещё один напал на детей в садике — пострадало 11 маленьких воспитанников.


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