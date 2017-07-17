8 знаменитых женщин, которым развод пошел на пользу

Безусловно, в разводе нет ничего хорошего и многим людям приходится начинать жизнь заново. Особенно болезненно такую ситуацию переносят женщины. Но не для всех развод - это повод для депрессии.

Сегодня мы подготовили подборку из 8 знаменитых женщин, развод для которых не стал поводом для депрессии, а помог подтолкнуть к хорошим переменам как во внешности, так и в профессиональной деятельности.

1. Кэти Перри





В 2009 году певица начала встречаться с британским комиком Расселом Брэндом. Бракосочетание пары состоялось в Индии 23 октября 2010 года. 30 декабря 2011 года Рассел Брэнд подал документы на развод, указав причиной "непреодолимые разногласия". Также стало известно, что бывший супруг Кэти не стал претендовать на половину имущества своей бывшей жены. Официально бракоразводный процесс был завершён 14 июля 2012 года. После развода карьера певицы пошла в гору.

2. Хэлли Берри





В 1993 —1997 годы Хэлли была замужем за бейсболистом Дэвидом Джастисом. В 2001—2005 годы Хэлли была замужем за музыкантом Эриком Бенетом. В 2013—2016 годы была замужем за актёром Оливье Мартинесом. Несмотря на все разводы, актриса стала одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде, получая по $10 миллионов за фильм. В июле 2007 года она возглавляла список "40-летних красавиц" журнала «In Touch». А 3 апреля 2007 года Берри была удостоена собственной звезды на Голливудской "Аллее славы" за свой вклад в киноиндустрию.

3. Виктория Боня





Виктория состояла в незарегистрированном браке с сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом, с которым она познакомилась в Москве 2010 году. Дочь Анджелина Летиция Смерфит родилась 17 марта 2012 года. В середине 2016 г. в сети появились слухи о расставании пары, которые Боня упорно опровергала вплоть до 3 февраля 2017 г., когда в сети всплыли скандальные фотографии уже бывшего сожителя с другими девушками. Виктория продолжает карьеру на телевидении, а также выпускает свою линию одежды.

4. Гвен Стефани





В 2002—2016 годах Гвен была замужем за музыкантом Гэвином Россдэйлом. У бывших супругов три сына. После развода Гвен только похорошела и стала более элегантной, продолжая успешную карьеру на телевидении.

5. Полина Гагарина





В 2007 году вышла замуж за актёра Петра Кислова. 31 марта 2010 года они развелись. В этом браке в октябре 2007 года Гагарина родила сына. Поле развода Полина сменила продюсера и полностью изменила имидж, став роковой красоткой.

6. Алена Апина





Певица Алена Апина и ее супруг, а по совместительству и продюсер, Александр Иратов, прожили 25 лет в браке. После развода Алена решила поэкспериментировать с имиджем и стала выглядеть на 10 лет моложе.

7. Миранда Керр





22 июля 2010 года Миранда вышла замуж за актёра Орландо Блума. 6 января 2011 года у супругов родился сын Флинн Кристофер Блэнчард Коупленд Блум. 25 октября 2013 года пара рассталась. Модельная карьера Миранды не переставая идет в гору, кроме этого у звезды есть своя линия по уходу за кожей "Kora Organics".

8. Ольга Бузова





Свадьба Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова состоялась 26 июня 2012 года. А 30 декабря 2016 года телеведущая и футболист официально расторгли свой брак. После развода Ольга кардинально меняет имидж, а также начинает музыкальную деятельность. В 2016 году выпустила первую сольную песню "Под звуки поцелуев", которая в первые два дня попала на первое место чарта iTunes в России.