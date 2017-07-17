Родственники умершего в Аягозе при допросе водителя рассказали свою версию случившегося

53-летнего автомобилиста, нарушившего ПДД в Аягозе, остановили полицейские и попросили проследовать в местный РОВД. В отделении водителю вдруг стало плохо — и он скоропостижно скончался. Как показала экспертиза, у сельчанина не выдержало сердце, пишет YK-news.kz.

Полицейские назвали произошедшее несчастным случаем. Однако близкие погибшего считают этот вывод скоропалительным и полагают, что трагедию могло вызвать поведение стражей правопорядка. В частности, их волнует вопрос: для чего патрульным потребовалось доставлять водителя в участок за рядовое нарушение ПДД? Кроме того, брат погибшего уверяет, что сотрудники отдела на протяжении четырех часов скрывали от него информацию о смерти родственника, не пуская даже на порог здания РОВД. В поисках ответов вдова обратилась с заявлением в прокуратуру.

Против правил

Напомним, резонансный случай произошел 18 июня в Аягозе. Сообщение в СМИ об этой трагедии вызвало широкий общественный отклик, и в ДВД ВКО созвали специальный брифинг. На нем вкратце озвучили хронологию событий злополучного дня. По версии полицейских, рано утром патрульные остановили автомобилиста за нарушение ПДД: машина двигалась по улице с односторонним движением в противоположном направлении. Как выяснилось, управлявший иномаркой человек оказался неместным. Вероятно, именно поэтому он нарушил правила, не заметив знаков.

— Полицейские остановили водителя, но он не согласился с обвинениями. Мужчина попросил предоставить видеодоказательства его нарушения, для чего патрульные предложили ему проследовать в местный РОВД, — сообщил на брифинге начальник местной полицейской службы ДВД ВКО Дулат Казакпаев. — После просмотра видеозаписи водитель согласился написать объяснительную. В этот момент ему стало плохо — и он сразу же потерял сознание. Полицейские вызвали врачей и до их прибытия пытались оказать человеку первую помощь. В течение пяти минут на место приехала бригада скорой помощи, однако медики уже не смогли ничем помочь. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.

Из этого рассказа складывается впечатление, что гибель мужчины — несчастный случай. Однако родственники погибшего так не считают. По их мнению, полицейские утаили важные детали, которые в корне меняют представление о случившемся.

Не торопитесь уезжать

В роковой день 53-летний житель села Каратума Урджарского района Ракымберди Кадырмолдин направлялся на поминки своей сватьи в Аягозский район. В салоне его "Тойоты" находились еще четверо родственников: две пожилые женщины и старший брат со своей супругой. В пути у автомобиля внезапно закончилось моторное масло. Чтобы устранить неисправность, водитель заехал в Аягоз.

— Когда мы двигались по городу, Ракымберди случайно выехал на дорогу с односторонним движением во встречном направлении. Осознав свою ошибку, он сразу же остановился у обочины, — рассказывает свою версию событий брат погибшего Саят Косетов. — Только после этого к нам подъехала полицейская машина. Однако в ДВД теперь говорят, якобы патрульные сами остановили нас на дороге.

Далее, по словам родственников, полицейские попросили водителя пройти в патрульный автомобиль, после чего увезли Ракымберди в неизвестном направлении.

— Вернулись они спустя полчаса, — вспоминает Саят Косетов. — Куда ездили, нам теперь не говорят. Возможно, во время поездки между ними произошел какой-то конфликт. После возвращения брат был сам не свой, выглядел бледным и растерянным. Тем не менее Ракымберди сразу же признал свою вину и попросил полицейских составить административный протокол, чтобы не задерживаться и успеть на поминки.

В последний путь

Как рассказывают близкие погибшего, именно с того момента, как Ракымберди согласился с нарушением, началась полная неразбериха.

— Полицейские подошли к машине и сказали, что брату необходимо проехать в РОВД, чтобы снять ксерокопии с документов! Откуда на брифинге взялась версия с просмотром видеозаписи, нам не ясно, — возмущается Саят Косетов, излагая свою версию. — Затем меня и вовсе попросили пересесть в патрульное авто, чтобы освободить место инспектору, который занял кресло рядом с Ракымберди в его машине. По дороге в отдел водитель полицейского автомобиля вслух причитал про моего брата, якобы он слишком бойкий и сейчас они его "проверят". Настрой полицейского насторожил меня.

Когда машины остановились, нарушителя провели в здание РОВД. Родственников, по их словам, пускать внутрь отказались.

— Брат пожаловался на плохое самочувствие и попросил, чтобы я зашел вместе с ними. Однако у входа нам сказали, что это запрещено, толком даже не объяснив причину, — делится своей картиной событий того дня Саят Косетов. — Все, что нам оставалось — стоять у порога и ждать. Через полчаса к РОВД прибыла скорая. Мы стали волноваться и поинтересовались у дежурного, все ли в порядке. Но нам ничего не ответили. Вскоре врачи уехали, а я каждые 15 минут ходил на вахту и спрашивал, когда они выпустят моего брата. Спустя четыре часа после отъезда медиков меня пригласили в отдел и сообщили страшную весть...

Мы вам его не покажем!

Известие о кончине Ракымберди стало шоком для его близких. Но на этом потрясения не закончились.

— Когда мне сказали о произошедшем, я не поверил и сразу потребовал показать тело брата. Ответ полицейских ошарашил: его увезли в морг! Но почему они это сделали втайне от нас? — недоумевает собеседник. — Бригада врачей выходила без носилок и сразу же уехала. Выходит, на протяжении всего того времени, что мы находились под окнами РОВД в полном неведении, полицейские решали, как незаметно вынести умершего?

Тело мужчины показали родным лишь на следующий день после его смерти.

— Погибшего доставили на судмедэкспертизу, его осмотрели, однако никаких телесных повреждений не обнаружили, — заверил журналистов на брифинге Дулат Казакпаев. — Выяснилось, что с 2015 года мужчина состоял на учете в Урджарской районной больнице как сердечник...

То, что полицейские ссылаются на слабое здоровье погибшего, вызывает возмущение у родственников.

— Если он с самого начала жаловался на плохое самочувствие, то почему патрульные не послушали его и не предложили хотя бы вызвать скорую помощь? — задается вопросом убитая горем вдова Сандугаш Алдажарова. — Более того, они не пустили его родного брата в здание РОВД, когда Ракымберди умирал. А теперь открыто заявляют, что якобы пытались оказать ему первую помощь. Как они вообще собирались ему помочь, если даже толком не знали, что с ним случилось? Почему полицейские не вышли к его близким на улицу и не попросили у них помощи? А если бы у них нашлось лекарство и моего мужа удалось бы спасти?.. Сейчас на все эти вопросы в РОВД нам отвечают, мол, растерялись. Но ведь если они профессионалы, то должны четко знать, как поступать в любых непредвиденных обстоятельствах. А если нет, то как таких людей вообще принимают на службу, где каждый день возможны нештатные ситуации?

Глупость или вседозволенность?

Родные Ракымберди Кадырмолдина настаивают на проведении внутреннего расследования в Аягозском РОВД и возбуждении уголовного дела по факту гибели человека.

— Я не говорю, что они убили моего мужа, но считаю, что его могли довести до сердечного приступа, — продолжает вдова. — На мой взгляд, полицейские просто издевались над всеми, кто был рядом с Ракымберди. Вы только представьте — четыре часа наши родные стояли на жаре перед входом в РОВД, без питья и еды. А это пожилые люди, им от 60 до 77 лет. Разве так можно?

Кроме того, близкие погибшего просят предоставить видеозапись, которая велась в патрульном автомобиле. По их мнению, она позволит понять, куда полицейские увозили мужчину на целых 30 минут, прежде чем направиться в отделение.

— Если в ДВД придерживаются версии, что мой супруг не согласился с нарушением и потребовал видеозапись, то зачем им вообще понадобилось куда-то ехать? — недоумевает Сандугаш Алдажарова. — Любой полицейский автомобиль сейчас оснащен камерами, а сами инспекторы — видеожетонами. Они могли спокойно доказать свою правоту на месте. Выходит, полицейские противоречат сами себе?

Как оказалось, видеокамеры в патрульной машине были отключены.

— Наряд следовал на трассу республиканского значения, чтобы заступить на дежурство. Только прибыв на место, они должны были включить свои камеры, — сообщил на брифинге Дулат Казакпаев. — По пути им встретился нарушитель, патрульные остановили его, камеры при этом оставались выключенными. Однако факт правонарушения засняла система уличного видеонаблюдения, запись с которой они и отправились смотреть в РОВД.

Версия полицейских и вправду выглядит противоречивой. Чтобы убедиться в ее неоднозначности, достаточно прочитать приказ министра внутренних дел РК об утверждении инструкции использования технических средств сотрудниками ОВД.

"Включение видеорегистратора производится с момента начала исполнения служебных обязанностей. При этом не допускается самовольное отключение видеорегистратора, удаление имеющейся записи, а также воспрепятствование ведению аудиовидеозаписи. За допущенные нарушения сотрудник ОВД привлекается к дисциплинарной ответственности", — говорится в инструкции.

Выходит, в случае с Ракымберди Кадырмолдиным полицейские либо еще не начали исполнять свои служебные обязанности, то есть фактически не заступили на службу, либо действовали в нарушение приказа министра? Выяснить это придется органам следствия. Вдова написала заявление в прокуратуру с просьбой вмешаться в ход внутреннего расследования, чтобы выяснить все причины трагедии, случившейся в РОВД Аягоза.