Казахстанка Рыпакова стала четвертой на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
17 июля 2017, 01:53
В общем зачете Рыпакова с 11 очками делит второе и третье места с Уильямс, уступая Ибаргуэн, у которой 15 баллов.
Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова приняла участие в соревнованиях в тройном прыжке на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко), сообщает Sports.kz.
Она заняла четвертое место, показав результат 14 метров 20 сантиметров. Первой стала Катрин Ибаргуэн (Колумбия) — 14,51, второй — Кимберли Уильямс (Ямайка) — 14,31, третьей — Параскеви Папахристу (Греция) — 14,21.
В общем зачете Рыпакова с 11 очками делит второе и третье места с Уильямс, уступая Ибаргуэн, у которой 15 баллов.
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