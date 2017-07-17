Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Дожди, туман и град ожидают казахстанцев в понедельник

17 июля 2017, 06:00

Лишь на западе и юге республики ожидается погода без осадков.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, возможен град, местами усилится ветер, на севере ночью и утром местами ожидается туман, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Лишь на западе и юге республики ожидается погода без осадков.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с, ночью- местами туман.

В Павлодарской, Карагандинской, Алматинской областях местами гроза, град, в Павлодарской, Карагандинской областях усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град.

Днем в Актюбинской области местами гроза, усиление ветра 18 м/с. Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.На большей части Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

В Алматы: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото:Новости Тобольска

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...