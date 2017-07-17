Дожди, туман и град ожидают казахстанцев в понедельник
17 июля 2017, 06:00
Лишь на западе и юге республики ожидается погода без осадков.
На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, возможен град, местами усилится ветер, на севере ночью и утром местами ожидается туман, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Лишь на западе и юге республики ожидается погода без осадков.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с, ночью- местами туман.
В Павлодарской, Карагандинской, Алматинской областях местами гроза, град, в Павлодарской, Карагандинской областях усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град.
Днем в Актюбинской области местами гроза, усиление ветра 18 м/с. Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.На большей части Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +23+25°С.
В Алматы: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +28+30°С.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото:Новости Тобольска
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