Бывший футболист сборной Казахстана попал в серьезную аварию

Бывший полузащитник сборной Казахстана Вячеслав Эрбес попал в серьезную аварию, передает Vesti.kz.





Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Восточно-Казахстанской области, а его причины пока неизвестны. По одной из версии, Эрбес мог сидеть в легковой машине на пассажирском месте.





Завтра, 17 июля, Эрбесу предстоит операцию на позвоночник в Усть-Каменогорске. Неизвестно, сумеет ли он вернуться к обычной жизни. По неподтвержденной информации, бывший спортсмен может остаться инвалидом.





29-летний Эрбес завершил карьеру футболиста в конце 2016 года и с тех пор работал детским тренером в родном Усть-Каменогорске. Его карьера началась в 2006 году в родном "Востоке". В 2010 году он перешел в "Локомотив" (сейчас "Астана"), но в дебютном матче за столичный клуб Эрбес получил серьезную травму. Неудачным получился и следующий сезон, который футболист провел в "Шахтере". После этого последовали возвращение в "Восток", короткий этап в "Акжайыке", еще три сезона в родном клубе, а в 2016 году после пяти матчей за "Махтаарал" Эрбес завершил карьеру игрока.





В 2009 и 2010 году Эрбес постоянно вызывался в сборную Казахстана, которую тогда возглавлял немец Бернд Шторк, знакомый по работе с ним в "молодежке". В национальной команде он провел семь матчей.





В составе "Локомотива" Эрбес выигрывал Кубок Казахстана, с "Шахтером" становился чемпионом страны, а с "Востоком" - серебряным призером первой лиги. Вместе с супругой он воспитывает дочь, которой в августе исполнится пять лет.

