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Умер создатель жанра зомби-хоррора Джордж Ромеро

17 июля 2017, 07:18

В последнее время он боролся с раком легких.

Скончался создатель жанра зомби-хоррора Джордж Ромеро. Ему было 77 лет, пишет Лента.ру.

Как сообщил его деловой партнер Питер Грюнвальд, режиссер умер во сне. В последнее время он боролся с раком легких.

Джордж Эндрю Ромеро родился в Бронксе в Нью-Йорке 4 февраля 1940 года. Он учился в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге и в 1960 году окончил университетский Колледж изобразительных искусств.

Кинематографист начал работу в жанре, который принес ему известность, с фильма 1968 года «Ночь живых мертвецов» — он был режиссером, а также соавтором сценария (совместно с Джоном Руссо).

Ромеро также снял сиквелы — такие, как «Рассвет мертвецов» (1978), «День мертвецов» (1985), «Земля мертвых» (2005), «Дневники мертвецов» (2007) и «Выживание мертвецов» (2009).

Помимо франшизы про зомби, Ромеро был автором сценария либо режиссером в картинах «Сумасшедшие» (1973), «Рыцари на колесах» (1981), а также работал над эпизодами документального телефильма 1970-х годов «Победители».

Фото: Dave Starbuck / Zumapress / Globallookpress.com

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