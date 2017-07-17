Умер создатель жанра зомби-хоррора Джордж Ромеро

В последнее время он боролся с раком легких.

Скончался создатель жанра зомби-хоррора Джордж Ромеро. Ему было 77 лет, пишет Лента.ру





Как сообщил его деловой партнер Питер Грюнвальд, режиссер умер во сне. В последнее время он боролся с раком легких.





Джордж Эндрю Ромеро родился в Бронксе в Нью-Йорке 4 февраля 1940 года. Он учился в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге и в 1960 году окончил университетский Колледж изобразительных искусств.





Кинематографист начал работу в жанре, который принес ему известность, с фильма 1968 года «Ночь живых мертвецов» — он был режиссером, а также соавтором сценария (совместно с Джоном Руссо).





Ромеро также снял сиквелы — такие, как «Рассвет мертвецов» (1978), «День мертвецов» (1985), «Земля мертвых» (2005), «Дневники мертвецов» (2007) и «Выживание мертвецов» (2009).





Помимо франшизы про зомби, Ромеро был автором сценария либо режиссером в картинах «Сумасшедшие» (1973), «Рыцари на колесах» (1981), а также работал над эпизодами документального телефильма 1970-х годов «Победители».



