Головкин участвует в съемках ролика в стиле 1930-х годов к бою с «Канело»

Головкин и Альварес сразятся 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena. Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя назвал запланированное время начала поединка Геннадий Головкин - Сауль Альварес.













«Основное событие начнется не позднее 11 вечера по времени Восточного побережья. Так что всем журналистам и фанатам не придется ждать допоздна - до 12 или часа ночи. Вы сможете посмотреть этот бой в 11 часов вечера», - рассказал Де Ла Хойя на пресс-конференции в Нью-Йорке.





Таким образом, для казахстанских зрителей поединок начнется не позднее 9 утра в воскресенье 17 сентября.



