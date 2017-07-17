Головкин участвует в съемках ролика в стиле 1930-х годов к бою с «Канело»
17 июля 2017, 07:59
Для казахстанских зрителей поединок начнется не позднее 9 утра в воскресенье 17 сентября.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37-0, 33 KO) участвует в съемках рекламного ролика в стиле 1930-х годов к бою с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает МИА "Казинформ".
Головкин и Альварес сразятся 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena. Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя назвал запланированное время начала поединка Геннадий Головкин - Сауль Альварес.
«Основное событие начнется не позднее 11 вечера по времени Восточного побережья. Так что всем журналистам и фанатам не придется ждать допоздна - до 12 или часа ночи. Вы сможете посмотреть этот бой в 11 часов вечера», - рассказал Де Ла Хойя на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Таким образом, для казахстанских зрителей поединок начнется не позднее 9 утра в воскресенье 17 сентября.
фото: Sports.kz
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