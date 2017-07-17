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Главы МИД ОДКБ обсудят взаимодействие 17 июля в Минске

17 июля 2017, 08:42

В повестке дня - рассмотрение проектов решений СМИД о Перечне тем совместных заявлений в 2017 году.

В Минске 17 июля состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, в ходе которого будут рассмотрены актуальные проблемы международной и региональной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ».

Заседание СМИД пройдет в узком и расширенном составе. Главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и взаимодействие государств - членов ОДКБ на международной арене.

В повестке дня - рассмотрение проектов решений СМИД о Перечне тем совместных заявлений в 2017 году, о внесении изменений в Положение о Рабочей группе по Афганистану при СМИД ОДКБ и о Плане консультаций представителей государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2017 года - первое полугодие 2018 года.

Предполагается после обсуждения утвердить эти документы. В ходе заседания министры иностранных дел рассмотрят проект Решения СМИД, предусматривающий совершенствование механизма реализации Соглашения об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами - участниками Договора о коллективной безопасности.

Также в Повестке дня СМИД рассмотрение документов по учреждению геральдического знака-эмблемы и знаков отличия формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. Всего в проект Повестки дня заседания СМИД включено 7 вопросов.

Фото: МИА "Казинформ"

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