Живые существа на месте взрыва 23 атомных бомб поразили ученых
17 июля 2017, 09:13
Популяции рыб процветают, потому что они остались одни, без врагов и конкурентов.
Атолл Бикини, место в Тихом океане, где США проводили ядерные испытания более 70 лет назад, теперь имеет на удивление обильную экосистему, пишет портал "Моя планета" со ссылкой на The Guardian.
Ученые сообщают об огромных кораллах («размером с автомобили») в местах ядерных взрывов и говорят, что районы изобилуют рыбой, такой как окунь, акула (у некоторых акул заметна мутация — не хватает одного плавника) и тунец.
Стив Палумби, профессор морских наук в Стэнфордском университете, и его команда изучают последствия радиационного отравления морской жизни. Флора и фауна на микронезийском острове, расположенном на полпути между Гавайями и Австралией, оказалась «замечательно эластичной», говорит ученый.
Ученый сообщает об обилии рыб, обитающих в лагуне и использующих живой коралл в качестве места для нереста. Профессор Палумби говорит, что популяции рыб процветают, потому что они остались одни, без врагов и конкурентов, — «странным образом они защищены историей этого места».
Команда Палумби сосредоточила свои исследовательские усилия на коралловых крабах и кокосовых раках, потому что они, по сравнению с рыбами, живут довольно долго, что позволяет ученым понять, какое влияние на ДНК животных оказала радиация в течение многих лет.
Поскольку рыба имеет относительно короткую жизнь, возможно, что наиболее пострадавшие рыбы умерли много десятилетий назад, сказал Палумби. А рыба, живущая на атолле Бикини сегодня, подвержена лишь небольшому уровню радиационного воздействия, поскольку они часто покидают зону атолла.
«Это самая разрушительная вещь, которую мы когда-либо делали в океане, сбросив сюда 23 атомных бомбы. Но океану действительно удается вернуться к жизни, и это обнадеживает», — сказал Палумби.
Многочисленные кораллы, заполнившие воронки от ядерных взрывов, кажется, совершенно не пострадали от высоких уровней радиации. Ученые сейчас исследуют их ДНК, чтобы понять, как эти организмы смогли приспособиться к новым условиям.
Несмотря на то, что жизнь растений, животных и океанов демонстрирует сильные признаки выздоровления, люди по-прежнему не могут жить и работать на атолле. В докладе, представленном в ООН, было заявлено, что радиационное загрязнение окружающей среды в этом районе «практически необратимо».
Отметим, что жизнь бьет ключом и в другом известном месте ядерной катастрофы — в зоне аварии Чернобыльской АЭС. Окрестные леса в изобилии заселили дикие животные.
Фото: theguardian.com
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