Живые существа на месте взрыва 23 атомных бомб поразили ученых

Популяции рыб процветают, потому что они остались одни, без врагов и конкурентов.

Атолл Бикини, место в Тихом океане, где США проводили ядерные испытания более 70 лет назад, теперь имеет на удивление обильную экосистему , пишет портал , пишет портал "Моя планета" со ссылкой на The Guardian.

Ученые сообщают об огромных кораллах («размером с автомобили») в местах ядерных взрывов и говорят, что районы изобилуют рыбой, такой как окунь, акула (у некоторых акул заметна мутация — не хватает одного плавника) и тунец.





Стив Палумби, профессор морских наук в Стэнфордском университете, и его команда изучают последствия радиационного отравления морской жизни. Флора и фауна на микронезийском острове, расположенном на полпути между Гавайями и Австралией, оказалась «замечательно эластичной», говорит ученый.

Ученый сообщает об обилии рыб, обитающих в лагуне и использующих живой коралл в качестве места для нереста. Профессор Палумби говорит, что популяции рыб процветают, потому что они остались одни, без врагов и конкурентов, — «странным образом они защищены историей этого места».

Команда Палумби сосредоточила свои исследовательские усилия на коралловых крабах и кокосовых раках, потому что они, по сравнению с рыбами, живут довольно долго, что позволяет ученым понять, какое влияние на ДНК животных оказала радиация в течение многих лет.









Поскольку рыба имеет относительно короткую жизнь, возможно, что наиболее пострадавшие рыбы умерли много десятилетий назад, сказал Палумби. А рыба, живущая на атолле Бикини сегодня, подвержена лишь небольшому уровню радиационного воздействия, поскольку они часто покидают зону атолла.

«Это самая разрушительная вещь, которую мы когда-либо делали в океане, сбросив сюда 23 атомных бомбы. Но океану действительно удается вернуться к жизни, и это обнадеживает», — сказал Палумби.

Многочисленные кораллы, заполнившие воронки от ядерных взрывов, кажется, совершенно не пострадали от высоких уровней радиации. Ученые сейчас исследуют их ДНК, чтобы понять, как эти организмы смогли приспособиться к новым условиям.

Несмотря на то, что жизнь растений, животных и океанов демонстрирует сильные признаки выздоровления, люди по-прежнему не могут жить и работать на атолле. В докладе, представленном в ООН, было заявлено, что радиационное загрязнение окружающей среды в этом районе «практически необратимо».

Отметим, что жизнь бьет ключом и в другом известном месте ядерной катастрофы — в зоне аварии Чернобыльской АЭС. Окрестные леса в изобилии заселили дикие животные.



