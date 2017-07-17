Итальянские инжиниринговые и промпредприятия приняли участие в совместном форуме КПО и Итало-Казахстанской торговой палаты

Целью мероприятия является ознакомление всех заинтересованных сторон с текущей деятельностью и предстоящими проектами КПО.

В Торгово-Промышленной Палате городе Милана 13 июля 2017 года состоялся форум, посвященный укреплению делового потенциала Республики Казахстан.





В работе мероприятия, организованного совместно компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) и Итальянско-Казахстанской Торговой Палатой, приняли участие руководство Западно-Казахстанской области, КПО, представители крупных итальянских промышленных предприятий, работающих в сфере инжиниринга и производства оборудования для нефтегазовой отрасли и федерации машиностроителей Италии (ANIMA), Итальянской ассоциации промышленных предприятий (ANIMP) и Итальянской ассоциации нефтяной и горнодобывающей промышленности (ASSOMINERARIA).





Целью мероприятия является ознакомление всех заинтересованных сторон с текущей деятельностью и предстоящими проектами КПО, реализация которых намечена на ближайшее время, и обсуждение возможностей по созданию совместных предприятий между казахстанскими и заинтересованными итальянскими компаниями в проектировании и производстве нефтегазового оборудования.





В своем обращении к участникам форума аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов отметил, что данный форум станет удобной и полезной площадкой для изучения потенциальных возможностей будущего партнерства. По итогам Форума у участников появятся новые идеи и контакты для новых партнёрств и, возможно, совместного производства новых товаров и услуг для участия в освоении Карачаганакского месторождения.





Как отметил заместитель генерального директора КПО Марат Каримов, «основным направлением для совместной работы является Западно-Казахстанская область, - регион, где находится Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение. В связи с этим, мы хотели бы обсудить имеющиеся возможности и инициативы для сотрудничества и развития бизнеса, предлагаемые руководством ЗКО для привлечения иностранных инвесторов».









«Сегодня мы приглашаем итальянских производителей, заинтересованных в локализации своих товаров и услуг в Республике Казахстан, запустить совместное производство своей технологической продукции под маркой «Сделано в Казахстане», - добавил Марат Каримов.





КПО оказывает всемерное содействие построению партнерских отношений и созданию совместных предприятий между казахстанскими и международными компаниями.





«Мы надеемся, что Итало-Казахстанская Торговая Палата (CCIK -Camera di Commercio Italo-Kazaka) будет способствовать устойчивому развитию казахстанско-итальянского делового партнерства и дальнейшему укреплению взаимовыгодных отношений между Республикой Казахстан и Итальянской Республикой», - добавил Марат Каримов.





КПО и партнеры по Карачаганакскому проекту всецело поддерживают государственные программы и инициативы, направленные на развитие местного содержания и индустриально-инновационного развития страны. Компания вносит вклад в развитие местного содержания, путем реализации Актауской Декларации, Меморандума о взаимопонимании по развитию отечественной промышленности, подписанного компанией КПО, Полномочным органом – ТОО «PSA» и Ассоциацией KAZENERGY.



