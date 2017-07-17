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Рейсы авиакомпании SCAT задерживаются в аэропорту Актау

17 июля 2017, 09:24

Согласно табло вылета и прилета на 9 утра понедельника не вовремя осуществятся три рейса в Актау и один — из него

Несколько рейсов авиакомпании SCAT задерживается в аэропорту Актау. Согласно табло вылета и прилета на 9 утра понедельника не вовремя осуществятся три рейса в Актау и один — из него, сообщает Sputnik Казахстан.

На онлайн-табло на сайте актауского аэропорта указано, что задерживается рейс в Махачкалу, а также рейсы из Москвы, Стамбула, Атырау и Махачкалы в Актау.


Табло прилетов в аэропорту Актау на 09:00 17 июля


Табло прилетов в аэропорту Актау на 09:00 17 июля

Вечером в воскресенье задерживающихся рейсов было больше.

Как заявили изданию "Лада" в пресс-службе авиакомпаниии, задержки возникли из-за ожидания транзитных пассажиров международных рейсах в хабовом аэропорту.

В компании заверили, что попавшим в неприятную ситуацию пассажирам предоставляется горячее питание и размещение в отелях, представители компании все время находятся с пассажирами.

Авиакомпания также принесла свои извинения.

Фото: Timeskz.kz


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