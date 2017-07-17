Рейсы авиакомпании SCAT задерживаются в аэропорту Актау

Согласно табло вылета и прилета на 9 утра понедельника не вовремя осуществятся три рейса в Актау и один — из него

Несколько рейсов авиакомпании SCAT задерживается в аэропорту Актау. Согласно табло вылета и прилета на 9 утра понедельника не вовремя осуществятся три рейса в Актау и один — из него , сообщает , сообщает Sputnik Казахстан





На онлайн-табло на сайте актауского аэропорта указано, что задерживается рейс в Махачкалу, а также рейсы из Москвы, Стамбула, Атырау и Махачкалы в Актау.





Табло прилетов в аэропорту Актау на 09:00 17 июля



Табло прилетов в аэропорту Актау на 09:00 17 июля



Вечером в воскресенье задерживающихся рейсов было больше.

