Рейсы авиакомпании SCAT задерживаются в аэропорту Актау
17 июля 2017, 09:24
Согласно табло вылета и прилета на 9 утра понедельника не вовремя осуществятся три рейса в Актау и один — из него
Несколько рейсов авиакомпании SCAT задерживается в аэропорту Актау. Согласно табло вылета и прилета на 9 утра понедельника не вовремя осуществятся три рейса в Актау и один — из него, сообщает Sputnik Казахстан.
На онлайн-табло на сайте актауского аэропорта указано, что задерживается рейс в Махачкалу, а также рейсы из Москвы, Стамбула, Атырау и Махачкалы в Актау.
Табло прилетов в аэропорту Актау на 09:00 17 июля
Табло прилетов в аэропорту Актау на 09:00 17 июля
Вечером в воскресенье задерживающихся рейсов было больше.
Как заявили изданию "Лада" в пресс-службе авиакомпаниии, задержки возникли из-за ожидания транзитных пассажиров международных рейсах в хабовом аэропорту.
В компании заверили, что попавшим в неприятную ситуацию пассажирам предоставляется горячее питание и размещение в отелях, представители компании все время находятся с пассажирами.
Авиакомпания также принесла свои извинения.
Фото: Timeskz.kz
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