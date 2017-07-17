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Премьер-министр РФ о Толоконникове: он обладал уникальным актерским даром

17 июля 2017, 09:33

Своим даром он завоевал любовь миллионов людей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной известного актера Владимира Толоконникова, сообщает Zakon.kz.


Напомним, заслуженный артист Казахстана Владимир Толоконников скончался на 75-ом году жизни 16 июля в Москве. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Для миллионов поклонников в Казахстане, памятное прощание состоится в Алматы в понедельник с 11.00 утра в Государственном Театре им. Лермонтова.


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