Премьер-министр РФ о Толоконникове: он обладал уникальным актерским даром
17 июля 2017, 09:33
Своим даром он завоевал любовь миллионов людей.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной известного актера Владимира Толоконникова, сообщает Zakon.kz.
Напомним, заслуженный артист Казахстана Владимир Толоконников скончался на 75-ом году жизни 16 июля в Москве. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Для миллионов поклонников в Казахстане, памятное прощание состоится в Алматы в понедельник с 11.00 утра в Государственном Театре им. Лермонтова.
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