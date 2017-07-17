Задержан руководитель отдела службы экономических расследований ДГД по ЗКО

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает о задержании 13 июля 2017 года Антикоррупционной службой по ЗКО руководителя отдела по противодействию финансирования незаконных организаций Управления расследования правонарушений в финансовой сфере СЭР Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области Урналиева Н. М. по подозрению в получении взятки.

Установлено, что Урналиев Н. М. задержан при получении части взятки в сумме 25 млн тенге от учредителя ТОО. Предполагается, что взятка предназначалась за оказание содействия в прекращении уголовного дела по факту лжепредпринимательства и дальнейшее покровительство предприятия. Общая сумма взятки составила 101 млн тенге.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания г. Уральск. Проводится досудебное расследование.

По данному факту Управлением внутренней безопасности Комитета государственных доходов проводится служебная проверка.

Данный вопрос взят на контроль, о развитии ситуации будет сообщено дополнительно.