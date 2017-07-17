Руководители "Казавиаспаса" и "Казавиалесохраны" задержаны за взятку
17 июля 2017, 09:40
Общая сумма взятки составила 100 тыс. долларов США.
Руководители "Казавиаспаса" и "Казавиалесохраны" задержаны за взятку. Общая сумма взятки составила 100 тыс. долларов США, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.
"13 июля Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции г.Алматы после получения части взятки в размере 50 тыс. долларов США от руководителя иностранной компании за подписание контракта на приобретение вертолета марки «МИ-171Е» стоимостью 12 млн. долларов США, задержаны с поличным генеральный директор АО «Казавиаспас» КЧС МВД РК Досымбеков М.Д. и генеральный директор РГКП «Казавиалесохрана» МСХ РК Сексенбаев Т.Т.", - говорится в сообщении.
С санкции суда подозреваемые заключены под стражу, проводится досудебное расследование.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4868882-0f4797e990d170225dd1c56f6d40f5b7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...