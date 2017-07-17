Магазины, СТО и рестораны обязаны принимать оплату платежными карточками

В настоящее время во всем мире широко распространена практика применения платежных карт при оплате покупок и оказанных услуг. Республика Казахстан не является исключением, и сегодня в нашей стране почти каждый взрослый житель страны является держателем платежной карточки.

По информации, размещенной на сайте Национального банка Республики Казахстан, по состоянию на 1 июня 2017 года в Казахстане в обращении находится 16,6 млн платежных карточек, а количество держателей данных карточек составило - 14,9 млн чел. (по сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2016 года - рост на 6,6% и 7,3% соответственно).

В мае 2017 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 1 096,7 млрд. тенге (рост по сравнению с маем 2016 года 32,5%). При этом, основная доля безналичных платежей совершена посредством POS-терминалов (53,4% и 52,2% от общего количества и объема безналичных платежей).

Данные цифры показывают, что с каждым годом казахстанцы все больше и больше используют в повседневной жизни преимущества безналичных расчетов, в том числе расчетов с использование платежных карточек. Однако, на сегодняшний день, далеко не все предприниматели осуществляют деятельность с применением POS-терминалов.

В связи с этим, Департамент государственных доходов по г. Алматы напоминает, что законодательством Республики Казахстан утвержден перечень отдельных видов деятельности, при осуществлении которых необходимо обеспечить установку POS-терминалов вне зависимости от формы собственности и выбранного режима налогообложения:

• оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, их ремонт и техническое обслуживание;

• оптовая и розничная торговля;

• предоставление услуг гостиницами;

• предоставление услуг ресторана, прочие виды организации питания и подача напитков;

• продажа проездных документов (билетов), багажных и грузобагажных квитанций на воздушный и железнодорожный транспорт;

• предоставление услуг по транспортной обработке грузов, складированию и хранению, вспомогательные услуги по транспортировке и услуги по перевозке грузов;

• деятельность туроператоров и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (кроме турагентов);

• деятельность в области страхования;

• деятельность в области здравоохранения;

• деятельность в области образования;

• деятельность по распространению кинофильмов, видео- и телевизионных программ, показ кинофильмов;

• деятельность фитнес-, спортивных клубов, дискотек;

• деятельность по организации азартных игр и заключения пари;

• предоставление услуг по боулингу (кегельбану) и бильярду.

Данное обязательство не распространяется на лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) собственного производства; деятельность, осуществляемую через нестационарные торговые объекты.

Необходимо отметить, что статьями 194 и 195 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за отсутствие POS-терминала и отказ в принятии платежей с использованием платежных карточек в виде предупреждения в первый раз. Повторное же нарушение влечет административный штраф в размере от 40 до 80 МРП при отсутствии оборудования, и до 100 МРП за отказ в принятии платежа с использованием платежной карточки.

Таким образом, во избежание неприятных ситуаций, связанных с привлечением к административной ответственности, призываем предпринимателей г. Алматы обеспечить установку POS-терминалов, что дополнительно создаст колоссальный комфорт для жителей и гостей нашего города!