В Узбекистане три человека задохнулись в туалете, пытаясь достать телефон
17 июля 2017, 09:50
По факту гибели людей проводится расследование.
Три человека в Наманганской области на востоке Узбекистана погибли, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
По данным МЧС, жительница Янгикурганского района Наманганской области наняла двух местных жителей, чтобы достать сотовый телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись туда, двое мужчин потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность. Для оказания пострадавшим медицинской помощи хозяйка вызвала врача, который при спуске в яму также потерял сознание.
"В результате произошедшего двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу", — говорится в сообщении министерства.
По данным МЧС, причиной смерти людей стала асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе, содержащем смесь фекальных газов.
В данный момент по факту гибели людей проводится расследование, добавили в МЧС.
Фото: onliner.by
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