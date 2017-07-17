В Узбекистане три человека задохнулись в туалете, пытаясь достать телефон

Три человека в Наманганской области на востоке Узбекистана погибли, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.





По данным МЧС, жительница Янгикурганского района Наманганской области наняла двух местных жителей, чтобы достать сотовый телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись туда, двое мужчин потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность. Для оказания пострадавшим медицинской помощи хозяйка вызвала врача, который при спуске в яму также потерял сознание.





"В результате произошедшего двое нанятых работников умерли на месте происшествия, а врач скончался по дороге в местную больницу", — говорится в сообщении министерства.





По данным МЧС, причиной смерти людей стала асфиксия от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе, содержащем смесь фекальных газов.





В данный момент по факту гибели людей проводится расследование, добавили в МЧС.



