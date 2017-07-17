Канат Ислам: Казахстан является признанной державой в мировом боксе
17 июля 2017, 10:07
«Для меня, как и для всех поклонников клуба «Астана Арланс», победа над кубинцами является очень радостным и знаковым событием».
Казахстанский известный боксер, не знающий поражений на профессиональном ринге (24 победы в 24 боях, при 19 нокаутах), Канат Ислам по прозвищу «Қазақ» поделился своими впечатлениями после блестящей виктории «Astana Arlans» над «Кубинскими укротителями», сообщает МИА «Казинформ».
«Для меня, как и для всех поклонников клуба «Астана Арланс», победа над кубинцами является очень радостным и знаковым событием. Уступая по ходу встречи со счетом 2:5 представителям Острова свободы, наши ребята не опустили руки и довели матч до победы. Было видно, что тренерский штаб во главе с Нурланом Акурпековым хорошо поработал со спортсменами, должным образом настроив своих подопечных в психологическом аспекте. От себя лично и от промоутерской компании Qazaq promoutions поздравляю весь казахстанский народ с этим поистине выдающимся успехом!», - сказал титулованный спортсмен.
По его словам, эта победа стала очередным подтверждением тому факту, что Казахстан является признанной державой в мировом боксе. Особенно, экс-капитан выделил дебютанта WBS Олжаса Балниязова, принесшего «арланам» важнейшую победу в решающем поединке против Фрэнка Залдивара.
«Каждый боксер заслуживает в свой адрес самых теплых слов, особенно не легко пришлось Олжасу Байниязову, над которым довлел большой груз ответственности. Однако несмотря на это, он смог проявить свое мастерство, морально-волевые качества и добиться необходимого результата. Надо помнить, что казахстанцы достигли этого успеха в соперничестве с сильнейшими мастерами кожаной перчатки, ведь в составе кубинцев были неоднократные победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, а также других значимых соревнований», - подчеркнул Ислам.
Звезда казахстанского профессионального бокса отметил большое желание отечественных спортсменов победить в матче против кубинцев.
«Даже далекие от бокса люди не могли не заметить высокую самоотдачу наших боксеров», - сказал он.
Напомним, что Канат Ислам является экс-капитаном «Астана Арланс», в настоящий момент владеет титулами чемпиона мира по версиям WBA Inter-Continental, WBO NABO (WBO Inter-Continental: WBA Fedelatin и WBA Fedecaribe в 1-й средней весовой категории). В своем последнем бою «Қазақ» одержал победу над мексиканским боксером Норберто Гонсалесом по прозвищу «Мексиканский демон».
Фото: Sports.kz
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