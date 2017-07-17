Канат Ислам: Казахстан является признанной державой в мировом боксе

По его словам, эта победа стала очередным подтверждением тому факту, что Казахстан является признанной державой в мировом боксе. Особенно, экс-капитан выделил дебютанта WBS Олжаса Балниязова, принесшего «арланам» важнейшую победу в решающем поединке против Фрэнка Залдивара.



