Новая функция: WhatsApp позволил пересылать любые файлы
17 июля 2017, 10:07
Кроме того, у пользователей появилась возможность отправлять фотографии в хорошем качестве.
В последнем обновлении WhatsApp разработчики добавили сразу несколько полезных функций. Теперь владельцы смартфонов под управлением iOS и Android могут отправлять друг другу файлы любого типа, пишет Life.ru со ссылкой на Engadget.com
Однако делиться тяжёлым контентом пока не получится: разработчики ограничили размер пересылаемого файла до 100 Мбайт.
Помимо этого, пользователям стала доступна возможность пересылать фотографии без сжатия, чтобы качество снимков не менялось в процессе передачи.
Также в последнем обновлении упростилось форматирование текста: чтобы выбрать начертание (жирное или курсив), достаточно нажать на необходимое слово.
Фото: therunet.com
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