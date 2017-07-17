Новая функция: WhatsApp позволил пересылать любые файлы

Кроме того, у пользователей появилась возможность отправлять фотографии в хорошем качестве.

В последнем обновлении WhatsApp разработчики добавили сразу несколько полезных функций. Теперь владельцы смартфонов под управлением iOS и Android могут отправлять друг другу файлы любого типа , пишет , пишет Life.ru со ссылкой на Engadget.com





Однако делиться тяжёлым контентом пока не получится: разработчики ограничили размер пересылаемого файла до 100 Мбайт.





Помимо этого, пользователям стала доступна возможность пересылать фотографии без сжатия, чтобы качество снимков не менялось в процессе передачи.





Также в последнем обновлении упростилось форматирование текста: чтобы выбрать начертание (жирное или курсив), достаточно нажать на необходимое слово.



