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Новая функция: WhatsApp позволил пересылать любые файлы

17 июля 2017, 10:07

Кроме того, у пользователей появилась возможность отправлять фотографии в хорошем качестве.

В последнем обновлении WhatsApp разработчики добавили сразу несколько полезных функций. Теперь владельцы смартфонов под управлением iOS и Android могут отправлять друг другу файлы любого типа, пишет Life.ru со ссылкой на Engadget.com

Однако делиться тяжёлым контентом пока не получится: разработчики ограничили размер пересылаемого файла до 100 Мбайт.

Помимо этого, пользователям стала доступна возможность пересылать фотографии без сжатия, чтобы качество снимков не менялось в процессе передачи.

Также в последнем обновлении упростилось форматирование текста: чтобы выбрать начертание (жирное или курсив), достаточно нажать на необходимое слово.

Фото: therunet.com

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