Сменился один из руководящих сотрудников Администрации Президента РК
Распоряжением Главы государства Кульсеитов Айдын назначен заведующим Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Распоряжением Главы государства Манасова Аяна Токтагановна освобождена от должности заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
17 июля 2017, 09:20
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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