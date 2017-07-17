Сменился один из руководящих сотрудников Администрации Президента РК

Распоряжением Главы государства Кульсеитов Айдын назначен заведующим Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Манасова Аяна Токтагановна освобождена от должности заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.