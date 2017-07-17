 
Новости за сегодня

Сменился один из руководящих сотрудников Администрации Президента РК

 

Распоряжением Главы государства Кульсеитов Айдын назначен заведующим Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Манасова Аяна Токтагановна освобождена от должности заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

 

17 июля 2017, 09:20
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код