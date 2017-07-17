Гинеколог о беременности подростков: Секс в Казахстане никто не отменял

Акушер-гинеколог Айгерим Баймухаева ведет прием пациенток в кабинете планирования семьи, открытом в алматинской поликлинике № 1. Она консультирует женщин по разным вопросам, прикладывая максимум усилий для того, чтобы каждый рожденный ребенок был желанным и любимым , пишет , пишет газета "Экспресс-К"





– Тема контрацепции и полового воспитания всегда остается актуальной, и поднимать ее нужно еще в школах, – начинает Айгерим Баймухаева. – Иногда мне доводилось слышать разговоры о том, что беседы о сексе развращают молодежь, но это не так. Я ни в коем случае не пропагандирую добрачные половые связи. Я выступаю за крепкую семью, построенную на любви и взаимном уважении, однако давно уже настало время открыть глаза и увидеть наконец реальную проблему. Секс никто в стране не отменял! Если в Казахстане рожают восьмиклассницы, значит, наши мальчики и девочки все же не только в кино вместе ходят, за руки держатся и попкорн кушают. Наши сотрудники посещают школы, читают лекции старшеклассникам, приводят им примеры того, к чему может привести неосмотрительность, наивность и безграмотность в вопросах половых отношений.





– Вроде бы сейчас, в эпоху Интернета, наоборот, все чересчур умные и осведомленные.





– Там, где не надо, да. Девчонки заходят на различные форумы, обращаются за советами к «бывалым покорительницам мужских сердец», нисколько не задумываясь о возможных негативных последствиях, сами себе выписывают противозачаточные таблетки. Радует то, что они хотя бы не принимают на веру «бабушкины» методы контрацепции, не выдерживающие никакой критики. Но оральные контрацептивы тоже рекомендуется применять по предписанию гинеколога. Таблетки разрабатывают с учетом возрастных особенностей, и лекарства, предназначенные для женщины в возрасте 35–49 лет, не подойдут студенткам. Девочки же пьют препараты, не обращая внимания на боли, промежуточные кровотечения, сильную тошноту, расстройство желудка и рвоту. Организм бьет во все колокола, предупреждая об опасности. Однако «эксперт из Всемирной паутины» именно этот препарат назвал лучшим, следовательно, отказываться от него нельзя. Я советую девушкам обязательно обращаться за помощью к специалисту. Врач вам непременно поможет, поэтому не стесняйтесь и не бойтесь.





– С какими проблемами к вам обращаются взрослые женщины?





– У нас две темы – рождение или предохранение. Очень важно, чтобы на свет появлялись желанные детки. У них намного больше шансов вырасти успешными, счастливыми и самодостаточными, ребенку необходима любовь, он с первых дней должен чувствовать, что его появления на свет ждали с огромным нетерпением. В последнее время нередко приходят на консультацию женщины 40–55 лет, мечтающие о ребенке. Конечно, я предупреждаю их о серьезном риске. С годами значительно возрастает риск родить малыша со слабым здоровьем, генетическим заболеванием, всевозможными пороками. Сейчас всем будущим мамочкам вне зависимости от возраста проводят генетический скрининг и УЗИ, зрелым дамам мы назначаем еще и дополнительные процедуры. Особое внимание необходимо уделять и женщинам, которые рожают одного ребенка за другим, беременея буквально по выходу из родильного дома. Это абсолютно непозволительно. Организм не успевает восстановиться, стенки матки истончаются, нарушается работа всех органов. Среди алматинок я таких одержимых матерей не встречала, но они есть. Слушая повествования родственников о том, как прабабушка родила 13 детей за 15 лет, женщина теряет чувство реальности. Тогда и экология была другая, и о контрацепции люди не знали, и статистика смертей рожениц не велась. Для измотанной и истощенной постоянными беременностями и вынашиванием младенцев женщины очередные роды могут обернуться смертью, и примеров тому по стране немало.





– Случалось ли вам встречать женщин, отказывающихся предохраняться от беременности по религиозным соображениям?





– Я работаю в Алматы, и местные женщины отличаются здравым смыслом. Среди моих пациенток есть и мусульманки, носящие хиджаб, и ортодоксальные христианки, появляющиеся в обществе исключительно в платке, и они не считают контрацепцию грехом. Таблетки, спирали и презервативы не имеют ничего общего с абортом, здесь не идет речь об убийстве ребенка. Конечно, я понимаю, что среди ваших читателей найдутся критики и уятмены. Но я не случайно выбрала для себя профессию акушера-гинеколога. Моя задача – стоять на страже здоровья женщины, и наш кабинет планирования семьи существует для того, чтобы материнство приносило радость, а не боль и разочарование. Я люблю свою работу, считаю ее моим истинным призванием, и самая главная для меня награда, когда беременная женщина, которую я консультировала, приходит ко мне с малышом на руках, и ее глаза при этом светятся от счастья.



